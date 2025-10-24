Ataque extorsivo en Independencia: Mototaxi es incendiada por delincuentes que exigen el pago de S/15 mil

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los casos de extorsión van en aumento en la capital. Esta vez una mototaxi acabó totalmente calcinada tras ser incendiado por dos sujetos. El hecho se suscitó en Independencia y estaría relacionado con un una red de extorsionadores que exige a transportistas una fuerte suma de dinero.

Delincuentes incendian mototaxi en Independencia

En el marco del tercer día de estado de emergencia, en plena madrugada de este viernes 24 de octubre, al promediar las 3 y 30 de la mañana, una mototaxi perteneciente a la Asociación Servicios Especiales Aravicus terminó completamente calcinada luego de un ataque perpetrado por extorsionadores en la zona de Tahuantinsuyo, en el distrito limeño de Independencia.

El ataque ha puesto en alerta a los 140 asociados de la empresa. En tanto, el incidente fue registrado por las cámaras de seguridad en las que se observa a dos sujetos prendiendo fuego a la unidad móvil modelo Torito, mientras los dueños dormían.

Según información vertida por Panamericana, este atentado no es aislado debido a que solo tres días atrás otro vehículo menor de la misma empresa fue quemado a tan solo unas cuadras en que ocurrió este lamentable suceso.

Por su parte, hasta el lugar del incidente se apersonaron agentes de criminalística y de la Policía Nacional del Perú (PNP) para recabar las evidencias y realizar las diligencias correspondientes.

Extorsionadores exigen S/15 mil soles a asociación

Una de las personas afectadas a causa de este atentado, reveló que los extorsionadores les exigen 15 mil soles como cuota inicialy diariamente 5 soles por cada mototaxi. Es decir, el abono debe realizarlo cada conductor sino en todo caso las consecuencias serían mucho más graves.

Además, los delincuentes dejaron un mensaje extorsivo en el que les indican que se comuniquen con ellos porque de alguna u otra manera llegar a un acuerdo, principalmente con el dueño de la asociación.

"Ya somos víctimas, prácticamente están atentando contra nuestras unidades que son nuestro único medio de trabajo y a la vez también con nuestras familias. Pedimos mano dura a las autoridades para estos criminales. Nuesro paradero también está expuesto, no hay iluminación", señaló una de las agraviadas.

En resumen, en un nuevo caso de extorsión, en el tercer día del estado de emergencia en Lima y Callao, dos sujetos incendiaron una mototaxi que terminó completamente calcinada. El hecho registrado en la zona de Tahuantinsuyo, en el distrito limeño de Independencia, estaría relacionado a una red de extorsionadoresque exige a transportistas el pago de S/15 mil.