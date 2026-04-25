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Día Mundial del Médico Veterinario

¿Tienes mascotas mayores? Conoce las enfermedades más frecuentes y cómo prevenirlas

Perros y gatos envejecen de forma más acelerada que los seres humanos. En esa etapa, el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas se incrementa notablemente.

Cuidado de mascotas mayores
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25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/04/2026

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A diferencia de los seres humanos, los perros y gatos atraviesan el proceso de envejecimiento con una rapidez notable, marcando el inicio de su etapa senior según su tamaño y especie.

Día Mundial del Médico Veterinario

El paso del tiempo varía según la mascota: los perros alcanzan la etapa senior según su tamaño, entre los 6 y 12 años, mientras que los gatos lo hacen entre los 10 y 11 años, marcando el inicio de una fase con mayor riesgo de enfermedades crónicas.

"Los animales de compañía geriátricos o adultos mayores deberían visitar al veterinario con regularidad, incluso cuando parecen estar completamente sanos. El objetivo no es esperar a que aparezca un problema, sino anticiparse", señala María Lourdes Velarde, decana de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UCSUR.

Es justamente en este escenario donde la figura del especialista cobra un valor decisivo. El profesional, cuya labor se conmemora cada 25 de abril en el Día Mundial del Médico Veterinario, es quien es capaz de interpretar con precisión los análisis de sangre y orina, auscultar el corazón, identificar deterioro cognitivo y detectar enfermedades en fases iniciales para diseñar un plan de seguimiento personalizado. 

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Enfermedades más comunes en perros y gatos

En perros de edad avanzada se encuentran:

  • Osteoartrosis. El 80% de los perros mayores de 8 años la padecen en algún grado.
  • Enfermedades cardíacas. Especialmente prevalentes en razas pequeñas, aunque también puede aparecer en las grandes.
  • Trastornos endocrinos. El más común es el hipotiroidismo, es más frecuente en razas como golden retriever, doberman pinscher y cocker spaniel.
  • Disfunción cognitiva. Conocida como demencia canina, puede ser equivalente en algunos casos al Alzheimer en humanos. 

En gatos de edad avanzada las enfermedades más prevalentes son:

  • Cáncer: A menudo, formando un bulto o tumor. Los más frecuentes son cáncer de piel, del sistema inmunológico y de mamas. 
  • Insuficiencia renal crónica: Enfermedad en la que los riñones se deterioran de forma progresiva y que puede afectar hasta al 80% de los gatos a partir de los 15 años.
  • Hipertensión: Se considera presión arterial alta en gatos con niveles superiores a los 160/95 mmHg.
  • Osteoartrosis. Es difícil de diagnosticar en gatos, se estima que el 40% lo padecen y, cuando el animal supera los 12 años, la cifra es mayor del 90%.

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Recomendaciones:

Para acompañar mejor a las mascotas de edad avanzada y proporcionar mayor bienestar, Velarde comparte algunas recomendaciones:

  • Realizar chequeos veterinarios al menos cada seis meses
  • Observar cambios sutiles en casa
  • Monitorear la salud de sus riñones
  • Ajustar la alimentación
  • Adaptar el hogar
  • Prestar atención al dolor y la movilidad

De acuerdo con María Lourdes Velarde, en los últimos años la medicina veterinaria en el Perú ha avanzado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades asociadas al envejecimiento, con un mayor enfoque en la prevención y el bienestar integral. 

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