Tomás Angulo: "La gente de Gamarra es gente auténtica, jamás fingen, no están disimulando"

El Dr. Tomás Angulo visitó hoy el Emporio Comercial de Gamarra para promocionar su exitoso libro "Te amo ¡Pero no te soporto!" y, como era previsible, decenas de comerciantes y transeúntes mostraron su afecto al conductor de Acuéstate con Angulo en Exitosa.

Lejos de incomodarse, Tomás mostró su lado más ameno a sus seguidores. Firmó autógrafos, se tomó fotos y dio acertados consejos. El psicólogo evidenció proximidad con la ciudadanía porque a su percepción, son individuos sinceros y transparentes, que no tienen caretas.

"Esta gente me encanta, es sincera, no tiene poses, no está disimulando, no finge, es gente auténtica", contó el referido.