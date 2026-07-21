Sigue la Liga1: Programación CONFIRMADA de la fecha 2 del Torneo Clausura

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura inició el pasado fin de semana con encuentros atractivos, marcados por las victorias de los tres clubes llamados a disputar el título hasta el cierre de la temporada 2026.

Entre los resultados que nos dejaron, Alianza Lima superó 2-1 a Sport Huancayo en Matute, Sporting Cristal derrotó 1-0 a Deportivo Garcilaso en condición de local, y Universitario se impuso 2-1 a ADT en Tarma, sumando un arranque ideal.

La fecha 2 comienza este viernes

La segunda fecha del Torneo Clausura comenzará este viernes 24 de julio y tendrá como uno de sus duelos más atractivos el Universitario vs. Cusco FC en el estadio Monumental. El conjunto cusqueño, ahora dirigido por Javier Rabanal, extécnico 'crema' que dejó el club por los malos resultados, buscará dar el golpe desde las 7:30 p.m.

Sábado 25 de julio

Entre los encuentros más destacados, Sport Boys recibirá a ADT de Tarma en el estadio Miguel Grau del Callao desde las 5:30 p.m. Más tarde, la jornada sabatina se cerrará con el duelo entre FBC Melgar y Sporting Cristal en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, programado para las 8:00 p.m.

Domingo 26 de julio

La segunda fecha del Torneo Clausura llegará a su fin con Alianza Lima, vigente ganador del Apertura. Los 'blanquiazules' enfrentarán a Comerciantes Unidos en el recinto Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. El compromiso está pactado para las 3:30 p.m.

Canales de transmisión

Toda la segunda fecha del Torneo Clausura, así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).

Este sábado 24 de julio se dará inicio a la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga1 2026. Conoce la programación de los mejores partidos. En Exitosa seguirás el MINUTO A MINUTO EN VIVO de los encuentros y sus resultados de los principales equipos