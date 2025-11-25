Nuevo ataque contra el transporte público: Sujetos disparan contra cúster de la empresa Etunijesa en SMP

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo atentado contra el transporte público se registró sobre la mañana de este martes 25 de noviembre. Esta vez, una cúster de la empresa Etunijesa fue atacado a balazos por sujetos que llegaron a bordo de dos motos lineales hasta un céntrico punto de San Martín de Porres.

Cúster de la empresa Etunijesa fue atacada a balazos en SMP

Según los primeros reportes de la Policía Nacional, la unidad, que cubre la ruta Ventanilla-SMP, acababa de salir de la cochera de dicha empresa para iniciar sus labores. Cuando se encontraba en el cruce de las avenidas Canta Callao con Pacasmayo, lugar donde recogen inicialmente a sus pasajeros, los atacantes lo interceptaron para realizar su cometido.

De acuerdo a la información que Exitosa pudo conocer, dos motocicletas cerraron el camino de esta cúster para luego proceder con la ráfaga de balazos. Incluso, un auto de lunas polarizadas también ha sido señalada por los testigos como un atacante más.

Por suerte, el chofer, de nacionalidad venezolana, resultó completamente luego que se arrojara al suelo del vehículo para salvar su diva. En total, fueron cuatro impactos de bala los que recibió esta unidad a plena luz del día y en medio del estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí.

De momento, el conductor se encuentra al lado de sus familiares quienes se acercaron hasta la escena de los hechos tras conocer de este nuevo atentado. El transportista brinda sus declaraciones a los efectivos de la PNP quienes ya cercaron el lugar para iniciar con las diligencias de rigor.

Transportistas analizan realizar paro de 48 horas tras constantes ataques

Es importante precisar que este nuevo incidente contra el transporte público podría generar un nuevo paro en Lima y Callao ante la inacción del actual gobierno. Uno de los gremios más importantes de este sector emitió un comunicado luego que un bus de la empresa San Germán fuera baleado días atrás.

Estos dejaron en claro que las fuerzas policiales y armadas deben tener mayor injerencia en la lucha contra el sicariato y la extorsión que impera en el país.

"Exhortando al presidente de la República y a todo el Estado en su conjunto a que actúe sin piedad contra el crimen organizado y que no se permita que el terrorismo urbano se apodere del transporte público", señalaron.

