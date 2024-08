¡Tragedia! Incendio en Villa El Salvador deja a 11 familias sin hogar: Perdieron incluso a sus mascotas

La noche del pasado sábado 17 de agosto, se registró un terrible incendio en el distrito de Villa El Salvador. El siniestro afectó a dos viviendas contiguas dejando a 11 familias sin hogar. Si bien no se registraron víctimas mortales, los damnificados lo perdieron absolutamente todo, incluyendo a sus mascotas.

El incendio se reportó alrededor de las 8:00 p. m., cerca al mercado Arenas de Villa en el distrito de Lima sur. Según informaron los bomberos, este habría empezado exactamente en una vivienda de material noble presumiblemente a causa del uso de fuegos pirotécnicos.

Como se puede observar en grabaciones compartidas por los vecinos de la zona, el fuego se habría extendido a la casa de un extremo y amenazaba con afectar a otra contigua.

Aunque el cuerpo de bomberos habría llegado al lugar de los hechos para contener la expansión de las llamas, estas se habrían propagado con facilidad debido a la presencia de estructuras de madera en los pisos superiores.

Según contó una de las damnificadas, se dieron cuenta del incendio por el aviso de sus perros, quienes le alertaron con sus ladridos a ella y a sus sobrinos. Si bien la familia logró escapar, no pudo hacer lo mismo con sus mascotas, a quienes no pudieron rescatar de las llamas.

"Tengo cuatro perritos que se me han muerto. No los he podido rescatar, pero gracias a esos perritos estamos vivos yo y mis sobrinos", dijo la víctima del siniestro entre lágrimas a las cámaras de América TV.