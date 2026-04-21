Tragedia en Jicamarca: Una fallecida y decenas de heridos deja despiste de combi llena de escolares

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un lamentable accidente ocurrió sobre la mañana de este martes 21 de abril en Jicamarca. Resulta que una combi se despistó a toda velocidad, impactó contra una mototaxi y luego chocó violentamente contra una vivienda dejando una fallecida y decenas de heridos.

Mujer y un menor de edad pierden la vida tras accidenten en Jicamarca

De acuerdo a la versión de testigos y a las imágenes registradas por una de las cámaras de seguridad, el siniestro ocurrió en el Anexo 8 de esta zona de la capital, exactamente en la avenida Unión donde una unidad de transporte público conocida como Los Portoneros se quedó sin frenos cuando transportaba decenas de personas, en su mayoría escolares.

Alrededor de las 7:30 de la mañana, la combi bajaba por la mencionada avenida a toda velocidad cuando de pronto perdió el control ocasionando una verdadera tragedia. Lamentablemente, producto del impacto una mujer perdió la vida al ser una de las más afectadas por el incidente.

Según se pudo conocer, la víctima identificada como Catalina Pomalaya Arauco de 54 años perdió la vida protegiendo a sus nietos al encontrarse al interior de la mototaxi impacto. El hecho también ocasionó decenas de heridos los cuales fueron trasladados a centros médicos cercanos para su inmediata atención.

El conductor de la combi fue llevado a un hospital, mientras que los nietos de la mujer también fueron trasladados a un nosocomio cercano. Uno de los menores, Esteban de 11 años, tiene pronóstico reservado ya que necesitará una operación de emergencia en la cabeza al sufrir una profunda herida.

No es la primera vez

Exitosa acudió hasta la escena donde ocurrieron los hechos y según indicaron los residentes, esta no es la primera vez que ocurre un accidente similar a pesar de que se encuentran dos colegios muy cerca. Incluso, hicieron un llamado al alcalde para que tome las acciones necesarias.

"Siempre se escucha la misma situación por la falta de señalización porque más abajo tenemos el colegio San Pedro y aún así las combis corren y no solo las combis, sino también los volquetes y otros vehículos. Hasta el momento no hemos visto acciones del alcalde como un semáforo o un rompemuelles", indicó una vecina.

Lamentablemente, al cierre de esta nota se espera la llegada de agentes del Ministerio Público para levantar los restos de la adulta mayor.

En resumen, una mujer perdió la vida tras un trágico accidente de combi en Jicamarca. Además, se reportaron decenas de heridos, entre su mayoría escolares.