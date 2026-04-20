Dos accidentes viales en Tacna reavivan debate sobre seguridad: tres escolares heridos y un niño fallecido

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El choque entre un bus escolar y un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) dejó tres estudiantes heridos en plena hora punta, mientras que días antes un niño de 8 años perdió la vida al ser atropellado por maquinaria pesada. Ambos hechos que ocurrieron en el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa han encendido la alarma ciudadana y reavivan el pedido urgente de mayor control y prevención en las vías.

Choque entre bus escolar y patrullero deja tres estudiantes heridos

La mañana de este lunes, en plena hora punta, se registró un accidente de tránsito en el sector Promuvi Señor de los Milagros, cerca de la avenida Industrial, en el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa.

Un bus de la ruta 203 y un patrullero de la Policía Nacional colisionaron, dejando como saldo tres escolares heridos.

Los menores fueron auxiliados inicialmente por agentes de Seguridad Ciudadana del distrito, mientras que paramédicos del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) llegaron minutos después para brindar atención médica.

Tras recibir los primeros auxilios, los estudiantes fueron trasladados al hospital regional para descartar lesiones de gravedad. Una madre de familia que viajaba en el bus indicó que la unidad prestaba servicio escolar a estudiantes del Colegio Prócer Manuel Calderón de la Barca y aseguró que el vehículo se desplazaba a baja velocidad. Sin embargo, tanto ella como otros padres y vecinos señalaron que el patrullero PNP habría circulado a excesiva velocidad al momento del impacto.



Tras el siniestro, ambas unidades fueron llevadas a la comisaría del distrito para las diligencias correspondientes. Testigos indicaron además que el efectivo policial que conducía el patrullero no habría descendido del vehículo inmediatamente y se habría preocupado primero por los daños materiales. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades.

Tragedia del fin de semana: niño muere atropellado por maquinaria pesada

El accidente ocurre apenas dos días después de una tragedia que conmocionó a la región. El sábado 18 de abril, un niño de 8 años falleció tras ser aplastado por una motoniveladora perteneciente al Gobierno Regional de Tacna.

Según testigos, el menor circulaba en bicicleta y se detuvo detrás de la maquinaria pesada. En ese momento, el vehículo retrocedió sin advertir su presencia, provocando el fatal desenlace. Vecinos alertaron a Seguridad Ciudadana, mientras personal policial y el Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo.

La Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional informó que brindará apoyo a la familia afectada. Por su parte, la Municipalidad de Gregorio Albarracín señaló que la maquinaria no contaba con los permisos correspondientes para operar en la zona.

Dolor y llamado urgente a la prevención

El niño fue enterrado el domingo 19 de abril y al día siguiente, allegados colocaron flores blancas en el lugar del accidente como símbolo de duelo. Ambos hechos han generado preocupación en la población, que exige mayor control, señalización y responsabilidad en la conducción de vehículos, especialmente aquellos destinados al transporte escolar y maquinaria pesada.

Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, la comunidad pide medidas urgentes que eviten nuevas tragedias y refuercen la seguridad vial en la ciudad.