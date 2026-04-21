Choque múltiple en carretera dejó un fallecido y más de 10 heridos: Esto se sabe

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia en carretera. Choque múltiple que involucró 10 vehículos, dejó un saldo de al menos un fallecido y más de 10 heridos, según el reporte policial. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen al accidente.

Choque múltiple dejó varios heridos: Balance preliminar

De acuerdo a los primeros reportes por medios internacionales como 'El Heraldo de México', una tragedia vial se registró en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Ecatepec. Un tráiler circulaba por la carretera con dirección a Puebla hasta que, de pronto, perdió el control de la unidad, aparentemente al quedarse sin frenos por exceso de velocidad, e impactó contra al menos 10 vehículos.

Las autoridades presumen que el tráiler embistió a dos unidades de transporte público de pasajeros y siete autos compactos; dos de ellos quedaron volcados y tres prácticamente destrozados, en la mañana del último lunes a la altura del kilómetro 37, en el tramo de la Macro plaza de Tecámac y Las Américas.

Desafortunadamente, debido al choque múltiple, se reportó que una persona resultó fallecida, quien sería una pasajera de uno de los autos compactos, y que el siniestro también dejó al menos 13 personas lesionadas. Hasta el lugar del accidente llegaron personal de la policía estatal, protección civil municipal, Cruz Roja, y paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México para auxiliar a los afectados.

Investigan causas de accidente en Circuito Exterior Mexiquense

La circulación vehicular se vio afectada durante las maniobras de eliminación de riesgos y retiro de las unidades involucradas en el accidente en el Circuito Exterior Mexiquense que dejó varios heridos. La policía desplegó los esfuerzos para comenzar con las diligencias respectivas e investigaciones que ayuden a esclarecer las causas exactas del siniestro.

#VIDEO | Un choque en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Ecatepec, dejó un saldo de una persona muerta y 13 lesionadas.



Los hechos ocurrieron en dirección a Puebla, donde, según las primeras versiones, un tráiler se quedó sin frenos por exceso de velocidad e... pic.twitter.com/tzJVAqhuNL — El Heraldo de México (@heraldodemexico) April 20, 2026

Otro accidente internacional en carretera

No solo el accidente en México es el que ha generado preocupación internacional en esta semana, sino también en la India. De acuerdo a los últimos reportes, un autobús de pasajeros se precipitó por una ladera cerca de la aldea de Kagort, en la zona de Ramnagar, dejando al menos 21 muertos y 61 heridos.

La presidenta de la India, Droupadi Murmu, y el primer ministro Narendra Modi expresaron sus condolencias por la pérdida de vidas. Este último también anunció una indemnización de 200.000 rupias para los familiares de los fallecidos y de 50.000 rupias para los heridos.

Autobús se precipitó y dejó varias víctimas, en la India.

Una vez más una carretera se convierte en el escenario de una tragedia. Choque múltiple dejó un fallecido y 13 heridos en el Circuito Exterior Mexiquense, en México, en el último lunes 20 de abril. Se investiga el accidente.