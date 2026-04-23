Piura: amenaza de tiroteo en colegio de Sullana genera preocupación

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta mañana, el colegio Santa Rosa, ubicado en Sullana, Piura amaneció con una gran amenaza que alertó a toda la población institucional del recinto.

Luego de que se hallara una pinta en uno de los baños de la institución, advirtiendo sobre un presunto ataque a balazos, se encendieron las alarmas entre la comunidad educativa.

Mensaje que alteró a la población estudiantil

El mensaje, escrito de forma amenazante, generó temor inmediato entre estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes reportaron el hecho a la dirección del plantel para activar los protocolos de seguridad.

El mensaje que se encontró dentro de las instalaciones del colegio estaba representado por pintas que alertaban un ataque a balazos en el lugar y se acompaño con la presencia de un animal muerto.

Estos hechos fueron de gran alarma para los padres de familia. Por esta razón, las autoridades correspondientes del colegio mandaron un comunicado vía correo electrónico a los tutores de los menores de edad, afirmando que ya habían tomado las medidas necesarias.

Mensaje amenazante estaba acompañado de presencial animal

Dentro de estas acciones, la institución hizo el llamado respectivo a una patrulla de serenazgo para brindar seguridad a los estudiantes que se encontraban recibiendo sus clases.

Asimismo, en el interior de la institución se encontraron policías y representantes del Ministerio Público que cumplían con el deber de mantener la tranquilidad en el recinto luego de la emergencia que se había desarrollado en el plantel.

Incluso, la presencia de estos efectivos públicos en el lugar, dio el inicio a las investigaciones correspondientes. Las autoridades vienen recopilando información, revisando las instalaciones y tomando declaraciones a fin de identificar a los responsables de la amenaza.

Alertas consecutivas

Este suceso no sería el primero que ocurre en esta institución, debido que, anteriormente y se habían observado pintas sobre presuntos tiroteos que iban a implantarse en el lugar.

Pese a esta alarmante problemática, los directivos del colegio no han decidido ejecutar una suspensión de clases. Sin embargo, diversos padres de familia no se encuentran tranquilos y han retirado a sus hijos de las instalaciones luego de lo ocurrido.

Finalmente, ejercer medidas que se sigan en un plan de seguridad para este tipo de casos es de vital importancia para salvaguardar la integridad de los menores de edad.

En conclusión, este hecho de amenaza suscitado en Piura, precisamente en el colegio de Sullana no es ajeno a las problemáticas que se ven diariamente en la capital que forman parte de la preocupación colectiva.