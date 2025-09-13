Tragedia en San Borja: Tres obreros pierden la vida tras derrumbe de muro en construcción

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El derrumbe de un muro de construcción en el distrito limeño de San Borja le arrebató la vida a tres obreros quienes quedaron atrapados en los escombros. Pese a que bomberos y personal médico de SAMU se apersonaron al lugar de los hechos para brindarles los primeros auxilios no pudieron salvarlos.

Tragedia en San Borja

El brigadier Iván Calvo, Comandante Departamental Lima Centro del Cuerpo General de Bomberos, brindó mayores precisiones sobre el trágico suceso en declaraciones a nuestro medio.

"Los médicos de SAMU son quienes han ingresado a dar la confirmación del fallecimiento de estas tres personas (...) lo único que sabemos es lo que nos han referido los ingenieros que ha sido una placa que fue encofrada ayer, vaceada y al día de hoy que han estado retirando el encofrado es que estas placas ha cedido y ha caído sobre estos trabajadores", manifestó.

En tal sentido, el brigadier reveló que se desconoce si es que esta obra contaba con todas las revisiones técnicas. Además, al ser consultado si es que los encargados de la construcción se han comunicado con los bomberos y si han brindado las facilidades, Calvo respondió que recibieron una llamada de emergencia "a través del 116 y hemos venido para ello".

Los cuerpos permanecen en los escombros

En otro momento, el comandante del Cuerpo General de Bomberos dio a conocer que este tipo de trágicos sucesos vienen siendo frecuentes. "Tenemos una variedad de emergencias parecidas, no todas son iguales, pero sí hay una frecuencia considerables", acotó.

Con respecto a cuánto tiempo llevará el rescate de los cuerpos de los obreros fallecidos, respondió que eso "dependerá de la fiscal dé la orden del levantamiento o de la recuperación de los cuerpos". Bajo esa premisa, subrayó que tienen ubicados a los cuerpos.

"Ellos continúan debajo de esta placa que es muy pesada y que mide unos cinco metros por cuatro y el ancho de la placa es de 40 centímetros. O rompemos la placa o hacemos un sistema de izaje para recuperar los cuerpos", explicó.

Al cierre de esta nota se dio a conocer la identidad de las tres víctimas. Ellos son Richard Edgar Espinoza Rojas (55), Rosbel Briones Corrazo (39) y William Alfredo Valladolid, este último tenía tan solo 19 años y llevaba tres días trabajando en el lugar. Cabe destacar que, hasta el lugar de los hechos han llegado personal del Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos.

Esta es la tragedia suscitada en San Borja en la que tres obreros perdieron la vida tras el derrumbe de un muro de construcción.