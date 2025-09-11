Vehículo se incendia en plena Vía Expresa y genera retraso en buses del Metropolitano

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde de este jueves 11 de setiembre se reportó el incendio de un vehículo a la altura de las estaciones Domingo Orué y Aramburú lo que ha ocasionado el retraso de los buses del Metropolitano en sentido sur a norte.

Incendio de vehículo en Vía Expresa genera retraso en buses del Metropolitano

Un auto que transitaba por la vía Expresa, a la altura de las estaciones Domingo Orué y Aramburú, quedó completamente calcinado lo que ocasionó un gran congestión vehicular para lograr apagar el incendio.

El incendio del vehículo se reportó a promediar las 03:30 de la tarde de este jueves 11 de setiembre cuando el conductor del auto se encontraba manejando por la vía Expresa de sur a norte, cerca al puente de Javier Prado, cuando el auto comenzó a incendiarse.

Aún se desconoce la causa que generó el siniestro en el distrito de San Isidro, sin embargo, según testigos comentaron que el auto habría presentado un desperfecto que generó la llama del incendio. Ante este hecho, el chofer del auto estacionó el vehículo y salió, inmediatamente, para protegerse. El hombre fue trasladado a una ambulancia del SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencia) para recibir asistencia médica.

Al lugar del incidente se acercaron cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú que, al momento, ya lograron controlar el fuego y retirar el vehículo de la vía con ayuda de una grúa. Trascendió que el vehículo era usado como taxi por aplicativo, sin embargo, al momento no habría contado con la presencia de algún pasajero.

#ATUInforma | Se presentan demoras en la llegada de los buses, en sentido sur a norte, debido a que la vía viene siendo obstruida por un vehículo de emergencia que atiende un incidente en la vía mixta entre las estaciones Domingo Orué y Aramburú, en Surquillo. pic.twitter.com/nwbEI1LWkY — Metropolitano (@Metropolitano_L) September 11, 2025

Nota en desarrollo...