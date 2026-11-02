Deep Purple pospone gira por emergencia médica e internamiento del vocalista Ian Gillan

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La legendaria banda de rock pesado inglesa Deep Purple ha tenido que cancelar la gira que realizaba por Alemania luego de que su vocalista Ian Gillan sufriera una emergencia médica que obligó su internamiento en un centro médico. Así lo dio a conocer la agrupación a través de sus redes sociales.

Ian Gillan no pudo seguir la gira

Mediante un comunicado, el cantante dio a conocer sobre los problemas que sufrió durante su estadía en Leipzig, donde el grupo se presentaría el 31 de octubre pasado. Por este motivo y su ingreso a un hospital local, también debió cancelarse el concierto que tenían al día siguiente en Hamburgo.

"Estaba a la espera de tener todo claro para continuar hasta el final del tour, pero había varios riesgos entorno si decidía hacerlo. Como resultado y con el consejo de mi equipo médico y directivo, tuvimos que tomar la decisión de posponer la gira por Europa y el Reino Unido hasta nuevo aviso", señala Gillan.

https://t.co/B5GssQ9zyD — Deep Purple (@_DeepPurple) November 2, 2026

Finalmente, el vocalista de 81 años lamentó el inconveniente que ha dejado a miles de fans sin poder ver en vivo a la mítica banda de Hertford y agradeció por la comprensión tras este acontecimiento.

Aunque Gillan dio a conocer públicamente que padece de diabetes y que esto le provocó una retinopatía diabética, afectando su visión, no se ha confirmado si debido a esta enfermedad es que fue internado. Cabe precisar que el tour contemplaba presentaciones en Países Bajos, Francia y Reino Unido en noviembre, y en diciembre en Brasil, Chile, Argentina y México.

¿Cuándo entró Ian Gillan a Deep Purple?

El cantante nacido Londres en 1945 se unió a esta agrupación en 1969 en reemplazo del vocalista original Rod Evans, quien salió por decisión en la dirección musical, principalmente de la primera guitarra Ritchie Blackmore, quien junto a Jon Lord e Ian Paice consideraban que necesitaban una voz menos melódica para un estilo hard rock.

Desde su ingreso, tuvo tres periodos, siendo la primera hasta 1973, cuando su relación con Blackmore no dio para más. En su lugar entró David Coverdale en 1974 hasta 1976, cuando la banda se separa por múltiples factores en 1984 cuando se reunieron hasta 1987, su última salida antes de su retorno en 1993.

Debido a razones médicas que no se han dado a conocer, la banda británica Deep Purple anunció que pospondrá presentaciones en Europa tras el internamiento en un hospital de su vocalista Ian Gillan. La agrupación aún tenía una serie de conciertos en Alemania, Países Bajos, Francia y Reino Unido.