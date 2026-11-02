Indira Huilca anuncia que Ahora Nación evaluará el proyecto de amnistía para el expresidente Pedro Castillo

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Indira Huilca informó que la bancada Ahora Nación revisará la iniciativa legislativa que plantea co nceder una amnistía al expresidente Pedro Castillo y a otros procesados. Según explicó ante la prensa, su agrupación todavía no tiene una postura oficial sobre el documento presentado en el Poder Legislativo.

En esa línea, la parlamentaria detalló que su bloque realizará un debate interno para alcanzar un consenso. Por otro lado, la legisladora también se pronunció sobre los primeros cien días del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, señalando la falta de medidas frente al fenómeno del Niño y la inseguridad.

Ahora Nación analizará proyecto de amnistía

Respecto al trámite parlamentario, la representante explicó que su grupo político estudiará los aspectos técnicos y legales de las propuestas que buscan beneficiar a personas procesadas.

"Nosotros como bancada, primero vamos a discutir, como siempre, y luego de eso tomaremos una decisión", dijo Indira Huilca.

Ante ello, Huilca mencionó que analizarán el expediente contra el exmandatario para corroborar si el texto se adecúa a los parámetros vigentes. No obstante, la legisladora adelantó una observación técnica sobre la forma en que se llevó a cabo la investigación.

"Yo creo que el señor Castillo ha sido procesado, la verdad, con serias deficiencias en su proceso judicial", dijo la representante de la bancada de Ahora Nación.

Además, agregó que el acuerdo y la decisión institucional al que lleguen los congresistas será anunciado una vez que concluyan estas reuniones programadas.

🔴🔵Las bancadas de Juntos por el Perú y Obras presentaron una iniciativa legislativa que busca la amnistía para el expresidente de la República, Pedro Castillo y a otros procesados por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. También incluyen a involucrados en las protestas sociales subsecuentes. 🌐 Más información en: https://t.co/uuf79v0A6R Lee también Diputado César Holguín Loaiza renuncia a la vocería de Ahora Nación tras diferencias con su agrupación October 31, 2026

Cuestiona los primeros cien días de la gestión de Fujimori

En otro momento, la parlamentaria realizó un balance sobre el desempeño del Ejecutivo al cumplirse los primeros cien días de mandato de la jefa de Estado.

En esa línea, mencionó que la actual administración no presenta planes concretos para atender la emergencia generada por las condiciones climáticas ni acciones frente a la seguridad ciudadana.

"Más le ha preocupado a la señora Fujimori irse al Salvador, tomarse fotitos, que pensar realmente que está administrando. Está liderando un país que está en emergencia", dijo Indira Huilca ante los medios presentes en el Congreso.

Asimismo, la legisladora mencionó que el gobierno no cuenta con un equipo técnico para responder a las urgencias que atraviesa la población en diversas regiones.

Ante ello, la congresista sostuvo que la presidencia debe dejar de lado ese tipo de actividades para enfocarse en el diseño de una estrategia aplicable a la realidad nacional.