Ordenan 10 días de detención preliminar para presuntos miembros de banda criminal vinculada al 'Tren de Aragua'

El Poder Judicial (PJ) ordenó 10 días de detención preliminar contra los presuntos integrantes de una organización criminal vinculada al 'Tren de Aragua', quienes se dedicaban a extorsionar a transportistas. Son más de 20 los capturados.

Banda criminal vinculada al 'Tren de Aragua'

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Poder Judicial brindó detalles sobre la medida tomada por parte del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional contra los sujetos detenidos, en horas de la madrugada de este martes 9 de septiembre.

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso la detención preliminar por 10 días de los detenidos en el operativo realizado esta madrugada contra los presuntos integrantes de la organización criminal autodenominada 'Los Occidentales' o 'Los Gallegos', vinculada al 'Tren de Aragua''", escribieron en sus redes sociales, este martes 9 de septiembre.

De tal modo, se conoció que la detención preliminar por el plazo de 10 días fue dispuesta por la titular del mencionado despacho, Lorena Sandoval Huertas, quien tomó esta medida luego que la Policía Nacional del Perú (PNP) haya realizado un megaoperativo simultáneo logrando la captura de más de 20 presuntos integrantes de una banda criminal.

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso la detención preliminar por 10 días de los detenidos en el operativo realizado esta madrugada contra los presuntos integrantes de la organización criminal autodenominada 'Los Occidentales' o 'Los Gallegos',... pic.twitter.com/N2Eqb8zfYR — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 9, 2025

En tal sentido, se conoció que la magistrada también fue quien ordenó el descerraje de 33 inmuebles, los cuales se encontraban ubicados en Lima, Callao, Arequipa, Tumbes, así como un ambiente del centro penitenciario San Judas Tadeo, en Huacho. Dichas diligencias están relacionadas con la investigación por casos de extorsión.

Sobre descerraje a inmuebles

Según informó el Poder Judicial, la incautación y registro de los inmuebles tuvo como objetivo decomisar no solo dinero y armas, sino también equipos tecnológicos, dispositivos de almacenamiento, memorias USB y equipos de computo. Estos elementos se habrían utilizado para cometer los actos delictivos.

Cabe mencionar que, los presuntos integrantes de esta organización se dedicaban a extorsionar a propietarios, representantes, trabajadores y choferes de empresas de transporte como Aquarius Express, Expreso Internacional Turismo Central, Vía Uno, Etnolsa y demás.

Los sujetos operaban exigiendo el cobro de cupos para dejar transitar a los conductores y los amenazaban con atentar contra sus vidas o sus familiares de no realizar el pago. Además, enviaban videos extorsivos; según el Poder Judicial, el dinero era transferido al extranjero.

