San Martín de Porres: asaltan bus lleno de pasajeros cerca a paradero final de empresa de transportes

Alrededor de las ocho de la noche del lunes, un bus de la empresa Translicsa fue interceptado por cuatro delincuentes armados que le despojaron de sus pertenencias a todos los usuarios.

Un vehículo que circulaba por la avenida Andrés Avelino Cáceres en el distrito de San Martín de Porres fue interceptado por unos delincuentes. El bus pertenece a la empresa de transporte Translicsa que cubre la ruta Acho-Uni. En las últimas cuadras de su recorrido, que se encontraba con varios pasajeros, cuando de pronto cuatro delincuentes armados subieron al medio.

Cerca a las ocho de la noche, en una esquina cerca al paradero final, los delincuentes esperaron en dos bicicletas cuando el bus se acercó. Tres de los cuatro malhechores ingresaron al vehículo mientras uno de ellos hizo guardia durante el ataque.

En el atraco los delincuentes despojaron a los pasajeros de sus teléfonos móviles tanto a los viajeros como al conductor. El hurtó duró aproximadamente 1 minuto aproximadamente en una zona que suele ser bastante insegura en horas nocturnas.

Vecinos de la zona muestran su indignación

En conversación con Latina Noticias, una vecina de la avenida Andrés Avelino Cáceres comentó que se escucharon los pedidos de auxilio por parte de los pasajeros del transporte público, sin embargo, el temor es muy grande a que puedan atentar contra la vida si los vecinos intervienen.

"Se escuchó gritos, pero no dijimos nada por temor a que nos puedan hacer algo, por las represalias. Pasó alrededor de las ocho de la noche. Hay niños no nos podemos meter", comentó

La mujer denunció que tras el hecho las autoridades policiales no se acercaron a averiguar lo sucedido: "uno pone su denuncia y queda en nada, llevas tus pruebas como cámaras y queda en nada". Comenta además que los registros visuales que obtienen es gracias a las cámaras de vigilancia que los propietarios ponen en sus viviendas. La vecina comentó que no ha visto circular nuevamente al bus de transporte público tras el robo.

"Esperemos que ahora venga serenazgo si la policía no quiere venir. Acá hay varias cosas que no están bien, es tierra de nadie", mencionó la testigo.

