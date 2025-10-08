Triple crimen en San Martín de Porres: Tres personas son halladas sin vida en descampado

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo episodio de sangre se suscitó, la madrugada de este miércoles 8 de octubre, en el distrito limeño de San Martín de Porres, en donde tres hombres fueron hallados sin vida en la zona agrícola conocida como la muralla de Chuquitanta, un sector desolado de la jurisdicción.

Macabro hallazgo en San Martín de Porres

El macabro hallazgo fue reportado por vecinos de la zona quienes alertaron a los agentes policiales de la comisaría de Chuquitanta tras escuchar múltiples disparos la madrugada de este miércoles.

Tras ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonó al lugar de los hechos y encontró los cuerpos de tres personas que yacían en medio de un terreno baldío, a pocos metros de la autopista Chillón - Trapiche.

Según los residentes de la zona uno de los occisos estaba aparentemente bien vestido, con polo manga larga, pantalón y zapatillas. Mientras que, las otras dos personas tienen shorts deportivos y polos cortos.

Al respecto, fuentes de la División de Homicidios de la Dirincri manifestaron que los cuerpos presentaban impactos de bala lo que haría presumir que se trataría de un posible. Además, en el lugar se encontraron casquillos de arma de fuego de corto alcance.

Cabe resaltar que, el área en el que ocurrió el triple asesinato fue acordonada por los agentes de la Policía, mientras que el Ministerio Público llegó para el levantamiento de los cuerpos. Los peritos de criminalística vienen realizando las diligencias correspondientes para identificar a los autores de este fatal suceso.

Vecinos escucharon disparos

De acuerdo a información recopilada por un equipo de Exitosa, testigos aseguraron haber escuchado más de diez disparos y el sonido de una camioneta huyendo del lugar. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y se presume que no serían residentes de la zona.

El lugar donde ocurrió este atroz acontecimiento posee poca iluminación y según los residentes existe poca presencia policial.

"Tres de la mañana a pasado esto, como 20 disparos. El triple crimen es la primera vez, otras veces si avientan acá cuerpos, roban, asaltan. Lamentablemente no hay policía, no hay seguridad, no hay patrulleros, no hay serenazgo", manifestó una vecina a nuestra emisora radial.

Además, los vecinos han revelado que hace un mes una persona también fue asesinada en dicho punto.

Como vemos, la madrugada de este miércoles un triple crimen se produjo en San Martín de Porres en la zona agrícola como Chuquitanta.