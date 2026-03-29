Último SISMO sacude Perú HOY, domingo 29 de marzo: ¿Cuál fue el epicentro y la magnitud?

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este Domingo de Ramos, 29 de marzo, un nuevo temblor se registró en el Perú al sur de la capital, poniendo en alerta a los ciudadanos. Conoce la magnitud y el epicentro según los últimos reportes.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se registró a las 12:49 p.m., sorprendiendo a los limeños.

Temblor surgió desde el mar peruano

Nuestro país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica donde ocurre el 80 % de los terremotos debido a la convergencia de las placas de Nazca y la Sudamericana. En ese marco, el IGP mantiene constante monitoreo sobre cualquier eventualidad o fenómeno que ocurra en territorio peruano.

Según el reporte sísmico del IGP, la magnitud del sismo fue de 3.4 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 42 km.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.4 ocurrido a 28 km al O de Chilca, Cañete - Lima. pic.twitter.com/8IyqjfTz1A — COEN - INDECI (@COENPeru) March 29, 2026

Este movimiento telúrico ocurrió en la región Lima, 28 km al oeste de la ciudad de Chilca, en la provincia de Cañete. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) lo clasificó en la escala II de intensidad de Mercalli. Es importante mencionar que el epicentro se ubicó en el mar.

Ante esta situación, las autoridades les recuerdan tener siempre en casa una mochila de emergencia que debe llevar elementos que puedan ayudar en situaciones de sismos y otros desastres naturales.

No deben faltar utensilios como alcohol o desinfectante, medicinas, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

¿Qué hacer durante un sismo? Sigue las recomendaciones del Indeci

Ante la frecuencia de estos eventos, es vital recordar las medidas de seguridad para proteger a tu familia:

Conserva la calma : Evita correr desesperadamente para prevenir caídas o accidentes.

: Evita correr desesperadamente para prevenir caídas o accidentes. Ubica las zonas seguras : Identifica las columnas o muros estructurales si no puedes evacuar a tiempo.

: Identifica las columnas o muros estructurales si no puedes evacuar a tiempo. Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la vía de evacuación.

de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la vía de evacuación. Mochila de emergencia.

Uso de mensajes de texto: En caso de emergencia, evita las llamadas para no saturar las líneas telefónicas; prefiere el SMS.

Teléfonos de emergencia

También se aconseja tener en cuenta los principales números de emergencia según lo que necesites: