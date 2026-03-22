Soda Stereo está de regreso: Emoción, recuerdos y los clásicos de siempre con Gustavo Cerati sobre el escenario

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La espera terminó. La mítica banda argentina de rock, Soda Stereo, volvió a los escenarios este sábado 21 de marzo en Buenos Aires como parte de su gira denominada "Ecos", un formato trae consigo a su vocalista, Gustavo Cerati, a más de 11 años de haber partido a la eternidad.

A casi seis meses del anuncio que revivió la 'sodamanía' en toda Latinoamérica, 'Gus', Charly Alberti y 'Zeta' Bossio rompieron fuegos ante un Movistar Arena colmado de fans, quienes de inicio a fin cantaron todos los hits que marcaron a más de una generación.

El regreso:

Este es el segundo reencuentro que tiene la banda, tras la exitosa gira Me Verás Volver del año 2007. Luego de la muerte de Cerati en septiembre del 2014, Soda regresó con el espectáculos Gracias Totales entre 2020 y 2021, un show tributo que contó con diversos artistas invitados en cada país donde se presentaron.

Tras una pausa y en medio de haber recibido su primer Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2023, Charly y 'Zeta' abrieron las maletas, sacaron pistas inéditas, otras publicadas en algunos discos, y con el aporte de la tecnología, alistaron un retorno nostálgico para sus millones de fanáticos de todas partes del mundo.

El primero de los 10 shows previstos en el Movistar Arena empezó con las pulsaciones a mil, era volver a ver a Gustavo, pero sabiendo que físicamente no está, la sensación era indescriptible porque cada sonido de guitarra y cada palabra eran totalmente reales.

El espectáculo comenzó con "Ecos", siguió el primer clásico, "Juegos de Seducción", para llegar luego al momento del encuentro, la tercera canción fue "Hombre al Agua", donde el telón semitransparente que cubría a los músicos se levantó, mostrando a un Cerati saludable, sano y no tan envejecido. Las miradas se cruzaron tal como aquel octubre de 2007 en el estadio de River Plate, Soda y su público volvían a reunirse para cantar nuevamente juntos.

Es importante señalar que, la voz y la guitarra que suenan en el espectáculo son originales de Gustavo Cerati y no Inteligencia Artificial. Soda Stereo se caracterizó siempre por grabar sus shows y los del 2007 están completos e intactos. Los ensayos, el conocerse por más de 40 años, ha logrado que todo se viva y suene al natural.

La temática tiene momentos vistos en el espectáculo Séptimo Día del 2017, por ejemplo, en "Cuando pase el temblor", "Zoom" o "Planeador" solo se proyectaron imágenes, no había músicos en el escenario. Todo lo contrario para la parte final del espectáculo, cuando tocaron "Primavera", "Prófugos" y "De Música Ligera", la canción más cantada del total de 19 clásicos que fueron tocados en casi dos horas de concierto.

¡¡GRACIAS BUENOS AIRES!!



Así comenzó #ECOS en el @movistararenaar

¡Mañana volvemos a encontrarnos!



Nuevas funciones a la venta a partir del próximo lunes a las 10am en https://t.co/JPMElCyicK pic.twitter.com/DuQJAaHWxQ — Soda Stereo (@sodastereo) March 22, 2026

¡Atentos en Perú!

Para nada es un secreto que el Perú fue un país más que importante para la internacionalización del grupo. En noviembre de 1986, los músicos argentinos llegaron por primera vez a nuestro país para ofrecer una serie de conciertos en Arequipa, Trujillo y Lima, este 2026 también harán lo propio.

Será el 23, 24 y 25 de mayo, los días en que la "trilogía del rock en español" se reunirá con su fiel público peruano en la Arena 1 de la Costa Verde para revivir lo que significaron aquellas históricas presentaciones del 8 y 9 de diciembre del 2007 en Estadio Nacional como parte de la gira Me Verás Volver.

La última vez que Gustavo Cerati se presentó en Lima fue en abril del 2010, en el Estadio San Marcos, en el marco de su última gira en vida "Fuerza Natural". Lamentablemente, semanas después sufriría un accidente cerebrovascular en Venezuela, de donde no pudo salir ileso.

La magia de Soda Stereo está de regreso, con música en vivo, con el toque de Gustavo y con sus fanáticos que llevan a la banda consigo desde siempre y para toda la vida.