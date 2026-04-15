Reniec alerta: Más de 526 mil DNI están pendientes de recojo a nivel nacional

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Trascurrida la primera vuelta de las Elecciones 2026 el pasado 12 de abril, el Reniec informó que aun son más de 526 mil DNI de mayor de edad que aun se encuentran pendientes de recojo a nivel nacional. Es decir, medio millón de ciudadanos que no votaron.

Más de medio millón de peruanos sin DNI

Este miércoles 15 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó que, en su mayoría, aun mantiene el stock de DNI azules en sus oficinas en Lima, La Libertad, Piura y Arequipa.

La entidad recuerda a la ciudadanía que el Documento Nacional de Identidad (DNI) resulta esencial en la vida cotidiana para múltiples finalidades: ejercer sus derechos ciudadanos, participar en procesos electorales, realizar trámites civiles, administrativos, comerciales y judiciales.

Por ello, convocó a los usuarios que aun no se acercan a sus oficinas, pese a haber realizado el trámite, a recoger su documento lo más pronto posible. Este pedido se hace aun más urgente al encontrarnos a dos meses de la segunda vuelta electoral.

¿Cómo saber si mi DNI se encuentra listo para recojo?

Los ciudadanos que ya realizaron el pago y trámite correspondiente, pueden verificar si su DNI ya está listo para recoger en la plataforma de Servicios en línea del Reniec.

Según corresponda en cada caso, deberán elegir entre la opción "Consulta por DNI" o "Consulta por número de solicitud". Luego, digitar el número del DNI o solicitud y dar click en "Consultar".

Una vez hechos estos pasos, el ciudadano podrá ver su nombre completo, la fecha en que realizó el trámite y la oficina donde lo efectuó o seleccionó vía web.

La plataforma indicará el porcentaje de avance del trámite y, cuando se encuentre al 100%, significará que el DNI ya está impreso y listo para su entrega.

Con la confirmación de que el DNI solicitado está listo para el recojo, los ciudadanos podrán revisar las más de 450 agencias habilitadas en diferentes partes del país para este servicio mediante este link. Allí, se indican los horarios oficiales de atención regular para abril del 2026.

En las oficinas registrales del Reniec, la atención va de 8:45 a.m. a 4:45 p.m., en las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), de 8:45 a.m. a 4:30 p.m. y en los centros Mac en horarios diferenciados.

El Reniec informó que son más de 526 mil DNI azules aun se encuentran pendientes de recojo a nivel nacional