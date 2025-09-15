Migraciones inicia hoy proceso de formalización para extranjeros que ingresaron de manera regular

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Atención ciudadanos extranjeros. La Superintendencia Nacional de Migraciones inició, este lunes 15 de septiembre, el proceso de formalización dirigido a extranjeros que hayan excedido el plazo de permanencia o residencia en el país.

Las medidas que tomará Migraciones

En diálogo con Exitosa, Carlos Hernequeje, personal de Migraciones dio a conocer que, desde este lunes 15 de septiembre, la institución está dando inicio al proceso de formalización migratoria para los ciudadanos extranjeros de cualquier nacionalidad.

"Alcanza a todos los extranjeros de cualquier nacionalidad que en algún momento han caído en situación migratoria irregular, es decir, que están en el país sin un documento o una residencia vigente", manifestó desde la Sede Central Lima de Migraciones Perú.

Además, Hernequeje reveló que la Superintendencia Nacional de Migraciones "tiene aproximadamente identificado a un promedio de 400 80 mil personas", que se encuentran en una situación migratoria de carácter irregular.

En tal sentido, subrayó que el objetivo de esta iniciativa de Migraciones es formalizar a este grupo de ciudadanos extranjeros "para que tengan un documento de identidad vigente válido para que puedan realizar cualquier tipo de actividades en el país".

Proceso válido solo para extranjeros que tienen ingreso regular al país

En consiguiente, enfatizó que el proceso de regularización migratoria "alcanza únicamente a personas extranjeras que tienen ingreso regular a país" lo que significa que hayan pasado por un puesto de control migratorio. "Que Migraciones previamente haya validado su ingreso a través de nuestra plataforma, de nuestra base de datos", acotó el personal de Migraciones.

Al ser consultado sobre cómo tiene que hacer una persona que cuenta con todos los requisitos respecto a este nuevo cambio, Carlos Hernequeje explicó: "El proceso de formalización migratoria comprende que la persona ingrese digitalmente a nuestra plataforma con la finalidad de poder ingresar su pedido de formalización".

Bajo esa premisa, resaltó que la entidad valida que "la persona carezca de antecedente penal, judicial, policial" y "que no tenga antecedentes a nivel internacional".

"Operamos a través de la agencia o de la plataforma de interoperatividad del Estado peruano y validamos que la persona no presente tampoco ningún riesgo y ninguna amenaza para el Perú, en caso de tener antecedentes penales, polciales. Lamentablemente, no son pasibles de aplicar a ningún tipo de formalización, todo lo contario, corresponde la sanción respectiva", precisó.

