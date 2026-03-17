André Carrillo fue víctima de un empujón de Neymar durante clásico entre Corinthians y Santos

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico entre Corinthians y Santos de la séptima jornada del Brasileirao dejó un momento que rápidamente se viralizó. André Carrillo fue empujado por Neymar mientras intentaba salir del campo, generando sorpresa entre hinchas.

Neymar empuja a André Carrillo

El incidente se produjo al minuto 80, cuando el técnico Dorival Júnior decidió sustituir a André Carrillo por Allan Rodrigues para refrescar el ataque del 'Timao'. La 'Culebra' intentó retirarse por el lado opuesto, lo que molestó a Neymar.

En medio del juego, Neymar reaccionó empujando al peruano. A pesar del empujón, André Carrillo mantuvo la calma. Sin embargo, este momento generó comentarios inmediatos en redes sociales, con hinchas debatiendo sobre la actitud del delantero brasileño.

André Carrillo regresa a la selección

Hablando de André Carrillo, el jugador fue convocado por Mano Menezes a la selección peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras en Europa.

Mano Menezes se refirió al regreso de André Carrillo y explicó en detalle cuál será su papel en este nuevo proceso.

"¿André Carrillo? Lo veo como un segundo o tercer volante. Es un jugador que da bastante equilibrio en las decisiones. Cuando queremos atacar, cuando queremos mantener la posesión. Eso es importante para un equipo, para estar tan oscilante en el partido", resaltó.

Y añadió: "Carrillo me dijo una cosa importantísima: que entendió en Brasil viendo a los otros jugadores brasileños la importancia que ellos le dan a la selección nacional, y que entendió su papel en la selección peruana. Eso para mí es de gran valor".

A continuación, la lista completa de los convocados:

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Diego Romero (Universitario)

Defensas

Alfonso Barco (HNK Rijeka - Croacia)

Cesar Inga (Universitario)

Fabio Gruber (Núremberg de Alemania)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague de Dinamarca)

Matías Zegarra (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Sparta Praga de República Checa)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Volantes

Adrián Quiroz (Los Chankas)

André Carrillo (Corinthians de Brasil)

Erick Noriega (Gremio de Brasil)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Castillo (Universitario)

Jesús Pretell (LDU de Ecuador)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel)

Alex Valera (Universitario)

Joao Grimaldo (Sparta Praga de República Checa)

Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting de Uruguay)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá).

Así, André Carrillo fue víctima de un empujón de Neymar durante el clásico entre Corinthians y Santos, un episodio que resaltó la tensión del duelo y que llega justo en su regreso a la selección peruana.