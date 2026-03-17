Transportistas mostrarán PRUEBAS sobre extorsiones, anuncia Arriola: "Han decidido dar un paso adelante"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, anunció que los dirigentes de transporte habrían tomado la decisión de mostrar las pruebas contundentes de las extorsiones que reciben por parte de bandas criminales, tras la desarticulación de 'Los DESA', vinculada al 'Tren de Aragua'.

Delitos habrían disminuido

Durante la ceremonia de presentación de resultados de últimos operativos, la cual se llevó a cabo en el distrito de San Isidro, Arriola brindó detalles sobre las intervenciones realizadas por agentes policiales. Además, informó sobre una disminución en los delitos en comparación al año pasado.

Es así que, los delitos por homicidios habrían presentado una disminución de 9.02%; ello en el mismo periodo del año 2025. Asimismo, las denuncias por extorsión se habrían reducido en un 39.48% y los robos decrecieron en 17.32%, ambos en el tiempo ya mencionado.

Los datos expuestos por Óscar Arriola, fueron obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, del Comité Estadístico Interinstitucional de Criminalidad (CEIC), el cual está conformado por el Ministerio Público, Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros.

Sobre transportistas

Arriola recordó la reciente captura y desarticulación de la banda criminal 'Los DESA', señalando que estos serían autores de los atentados contra la empresa de transportes Santa Catalina. Al respecto, la PNP habría validado la tesis de que dichas organizaciones pertenecientes al 'Tren de Aragua', se harían pasar por otras, de manera estratégica.

"Han confesado que son los mismos miembros del Tren de Aragua y por distraer a las autoridades adoptan otros nombres como en este caso DESA, así elaboran sus amenazas extorsivas, sus videos, sus fotografías, y dejan sus carteles con su sello", precisó Arriola.

Cabe mencionar que, según Arriola, los dirigentes de transporte se han comunicado con la PNP para expresar su "agradecimiento" por los operativos realizados en los últimos días, en donde se llevaron a cabo dichas desarticulaciones. Por ello, habrían tomado la decisión de mostrar todas las pruebas respectivas para denunciar las extorsiones y así se pueda terminar con dicho flagelo.

"En estos mismos momentos, están todos asistiendo con todas las pruebas porque han decidido dar un paso adelante y, atrás el temor para ir contra estas organizaciones", dijo ante la prensa, este martes 17 de marzo.

Resultados tras operativos

En tal sentido, el comandante PNP indicó que durante los 26 mil operativos realizados en Lima, se detuvieron a 6 423 personas; asimismo, se incautaron 179 armas de fuego, las cuales fueron sacadas de circulación. Además, en el VRAEM, agentes de la Dirección Antidrogas decomisaron 800 kilos de clorhidrato de cocaína y también lograron abatir a un sujeto integrante de una organización de tráfico ilícito de drogas.

De esta manera, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, ratificó el compromiso de dicha institución en ponerle fin a la criminalidad organizada y delincuencia que afecta no solo a transportistas sino a toda la ciudadanía en general.