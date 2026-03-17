Ethel Pozo y su inesperada reacción al ver a la 'enemiga' de Gisela Valcárcel en su reality

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo vivió un momento de sorpresa durante la presentación de Pati Lorena en La Granja VIP. La exproductora, conocida por sus críticas a Gisela Valcárcel, ingresó al reality y dejó a la conductora en shock, desatando comentarios inmediatos en redes y entre los demás participantes.

Pati Lorena llega 'La Granja VIP'

Todo sucedió durante la introducción de los nuevos participantes. Al ver a Pati Lorena frente a ella, Ethel Pozo no pudo ocultar su sorpresa. La tensión se hizo evidente en su mirada y gestos, mientras la exproductora tomaba la palabra ante las cámaras.

"Yo sé la vida de todos ellos", dijo Pati Lorena, generando murmullos entre los presentes y dejando claro que su paso por el reality no sería tranquilo.

Durante la conversación inicial, Ethel Pozo le recordó a la participante sus sueños y su deseo de estar frente al público: "Este casi, casi es un sueño, Paty, para ti, porque yo que te conozco de hace mucho tiempo, tú querías, digamos, ser un personaje público, ¿verdad?".

Pati Lorena expresó su punto de vista sobre su trayectoria: "Yo creo, yo creo que siempre fui un personaje detrás de cámaras", dijo, dejando ver que su esencia siempre estuvo presente, aunque no frente al público.

"Lo que yo hago es ser yo misma, burlarme, que es lo que me encanta y tú me conoces, hijita. A lo Miss Colombia, mi amor, a lo Miss Colombia", agregó.

El momento se volvió aún más llamativo cuando Samuel Suárez bromeó sobre la reacción de Ethel Pozo: "Ethel, también te chupaste. Yo pensé que después de todo lo que ha hablado de ti y de tu mamá, le ibas a decir algo más", dijo entre risas, provocando carcajadas y cierta incomodidad en el set.

Los demás integrantes del reality tampoco se quedaron atrás. Samahara Lobatón, visiblemente sorprendida, se acercó a Pati Lorena y le preguntó directamente: "¿Qué haces acá?", a lo que la exproductora respondió sin rodeos: "A mí me llamaron y yo dije que sí".

Los participantes de 'La Granja VIP'

Mark Vito

Mónica Torres

Renato Rossini Jr.

Yiddá Eslava

Gabriela Herrera

Celine Aguirre

La Mackyna

Pamela López

Christian Martínez Guadalupe "Cri Cri"

Miguel Vergara

Pablo Heredia

Samahara Lobatón

Shirley Arica

Diego Chávarri

Paul Michael

Pati Lorena

Así, Ethel Pozo tuvo una inesperada reacción al ver a Pati Lorena, 'enemiga' de Gisela Valcárcel, ingresar a La Granja VIP, un episodio que ya promete encender la competencia y generar momentos de tensión dentro del reality.