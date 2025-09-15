Machu Picchu podría perder título de Maravilla del Mundo: Santuario no está en peligro, afirma Mincul

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Cultura (Mincul) emitió un comunicado a través de la Dirección Descentralizada de Cultura de Cusco, en el que se pronunciaron sobre el Santuario Histórico de Machu Picchu y su riesgo de perder el título de Maravilla del Mundo.

¿Qué dice el comunicado del Ministerio de Cultura?

Este lunes 15 de septiembre, la cartera de Cultura recurrió a sus redes sociales oficiales para emitir su pronunciamiento luego que la autoridad oficial de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, New7Wonders, exhortó a las autoridades del Estado peruano a "redoblar de manera urgente" los esfuerzos necesarios a fin de garantizar la gestión integral de Machu Picchu.

En primera instancia, Mincul recordó que en 1983 la ciudadela inca "fue inscrito como Bien Mixto en la Lista de Sitios del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO" por sus características culturales y naturales.

Además, subrayaron que la agencia especializada de la ONU "es el único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación , protección y preservación del patrimonio cultural y natural, considerando su valor universal excepcional para la humanidad".

También, el Ministerio de Cultura señaló que en la 47 Reunión del Comité del Patrimonio Mundial - UNESCO, llevada a cabo entre el 6 y 16 de julio de 2025, "valoró las mejoras en la gestión de visitantes y la implementación de herramientas de monitoreo y conservación del Santuario Histórico de Machu Picchu".

🗞️ #COMUNICADO | El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, en relación al Santuario Histórico de Machupicchu, señala lo siguiente: pic.twitter.com/2fPmWD9wIm — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) September 15, 2025

Conservación y protección de Machu Picchu no está vulnerado

En otro punto de la misiva pública, el ministerio que preside el funcionario Fabricio Valencia expresa que "la conservación y protección" de la Maravilla del Mundo "no está siendo vulnerado". "El mencionado bien no está inscrito en la "Lista del Patrimonio Mundial en Peligro" de UNESCO", subrayó.

Por último, revelaron que durante la primera semana de agosto el Ministerio de Cultura y UNESCO Perú en conjunto con las Cátedras UNESCO llevaron a cabo la Primera Escuela Internacional de Campo "Desafíos del Turismo y Uso de las Tecnologías de la información y comunicaciones: el caso de Machupicchu"

A través de esta se propusieron soluciones para el turismo responsable y sostenible, así como el valor del patrimonio inmaterial para la gestión de sitios y resiliencia en las comunidades locales.

Es así que el Ministerio de Cultura se pronunció sobre Machu Picchu resaltando que la conservación y protección del Santuario no está siendo vulnerado.