Gobierno declara estado de emergencia tramos de la Red Vial Nacional de Áncash y Huánuco

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia el servicio de transporte terrestre en tres tramos de la Red Vial Nacional por presentar daños y peligro inminente de colapso, lo que no solo generaría la interrupción la transitabilidad vehicular, también pondría en peligro la seguridad de los transportistas y usuarios que recorren a diario la carretera.

Es importante señalar que, la medida decretada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se enmarca en la Resolución Ministerial N.º 205-2026-MTC/01.02., la cual fue publicada este miércoles 22 de abril en el Diario Oficial El Peruano, teniendo una vigencia de 180 días calendario.

¿Cuáles son las vías a intervenir?

De acuerdo con el dispositivo refrendado por el ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera, en representación del Gobierno, son en total tres tramos declarados en emergencia, ubicados en las regiones de Áncash y Huánuco, debido a las afectaciones que presentan.

En ese sentido, las vías a intervenir por la entidad en mención son las siguientes:

Emp. PE-14B (Anyanga) - Huacaybamba (km 57+000 al km 207+000).

Emp. PE-14A (Anyanga) - Emp. PE-14A (Pte. Pomachaca) (km 0+000 al km 33+000).

Emp. PE-14A (Alpash) - Emp. PE-14A (Dv. Paucas) (km 0+000 al km 10+826).

Tras realizar una inspección, PROVÍAS NACIONAL informó que la infraestructura vial presenta fallas que comprometen la operación segura de la vía, tales como: baches profundos, deterioro de obras de drenaje, pérdida y asentamiento de la plataforma, deslizamientos de material suelto y rocoso, e incluso la pérdida total de la vía en algunos sectores.

Acciones a realizar:

La entidad se encargará en un plazo de 10 días calendario de informar al Despacho Viceministerial de Transportes las "acciones e intervenciones que resulten necesarias para preservar y superar las restricciones" en el servicio de transporte terrestre que se presta en las rutas nacionales de la Red Vial Nacional.

Entre las principales intervenciones que realizarán se destaca: la limpieza de derrumbes, estabilización de taludes, recuperación de la plataforma vial, mantenimiento de obras de drenaje y otras acciones técnicas necesarias, con el fin de restituir condiciones seguras de circulación.

Es importante mencionar que, por sobre la ruta circulan 37 vehículos, a través de las 15 autorizaciones vigentes emitidas, lo que beneficia en el traslado a más de 11 000 usuarios, quienes se verían afectados ante una eventual interrupción del servicio.

Desde la administración del presidente José María Balcázar le dan atención inmediata a lo que pasa en los tramos de la Red Vial Nacional para evitar accidentes que puedan poner en peligro la integridad, seguridad y vida de quienes transitan por esta parte del país.