¡Urgente! Desaparecida en Independencia: Se busca a Alexandra Arrisueño, joven de 23 años con discapacidad intelectual

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La familia y la Policía Nacional del Perú buscan con urgencia a Alexandra Anthuanett Arrisueño Vásquez, de 23 años, quien presenta retardo mental moderado. Fue reportada como desaparecida el pasado 24 de marzo.

Según la denuncia interpuesta al día siguiente por su madre, Marisol Vásquez Evangelista (51), Alexandra fue vista por última vez ese día alrededor de las 6 de la mañana, cuando Marisol salió hacia su centro de labores.

Al regresar a las 5 de la tarde, su hija ya no se encontraba en el domicilio ubicado en la avenida 2 de Marzo 267, P.J. El Volante, en el distrito de Independencia.

La joven padece un retardo mental moderado, de diagnóstico F71.8, por lo que cuenta con un carnet de registro del Conadis por discapacidad.

Vivía bajo el cuidado permanente de su madre y no tiene amistades ni familiares donde pudiera haberse dirigido. Esta sería la segunda ocasión en que ocurre un hecho similar.

Según el escrito de la denuncia, el instructor S2 PNP Brayhan Jhonatan Cavero Alvarado (CIP N° 31936505), al mando de la unidad móvil KL-29997, realizó de inmediato un recorrido por los parques y calles que la madre indicó como posibles lugares donde podría estar Alexandra.

Denuncia por desaparición interpuesta por su madre, Marisol Vásquez.

Sin embargo, no lograron ubicarla.

A continuación, se brindan los datos de la desaparecida, a fin de que la ciudadanía pueda identificarla:

Nombre completo : Alexandra Anthuanett Arrisueño Vásquez

: Alexandra Anthuanett Arrisueño Vásquez Edad : 23 años

: 23 años Fecha de nacimiento: 8 de junio de 2002

8 de junio de 2002 DNI : 71151596

: 71151596 Estado civil : Soltera

: Soltera Características especiales: Retardo mental moderado

Comunicarse al teléfono de Marisol Vásquez.

Las autoridades y la familia de Alexandra Arrisueño piden a la población colaborar con cualquier información que permita ubicar a Alexandra.

En caso sea identificada, comunicarse con su madre, Marisol Vásquez, al número 981984747, o o acudir a la comisaría más cercana para reportar cualquier dato relevante.