Entregarán cerca de 300 mil lentes para proteger la salud visual GRATUITAMENTE: Conoce AQUÍ si accedes a este beneficio

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y salud visual de la población vulnerable de diversas regiones del país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) entregará cerca de 300 mil lentes en una acción sin precedentes en materia de salud pública. En la siguiente nota conoces si accedes a este beneficio.

Midis distribuirá cerca de 300 mil lentes

La cartera de Estado, que lidera la ministra Lesly Shica Seguil, está impulsando la citada iniciativa en articulación conjunta con la ONG MSH-Perú. Esto, como parte de las acciones de protección integral que forman parte de los programas sociales de este sector y que suelen recurrir a servicios oftalmológicos convencionales.

Cabe mencionar que, quienes recibirán estos anteojos de medida y con protección UV durante el presente año serán prioritariamente adultos mayores, personas con discapacidad severa y comunidades rurales, de acuerdo a lo informado por el Midis.

Por su parte, la funcionaria Lesly Shica calificó como clave la salud visual "para el desarrollo personal, la autonomía y la participación activa de las personas". De igual manera, subrayó la organización con aliados estratégicos debido a que consideró que "permite ampliar el alcance de las intervenciones del sector" y a su vez "acercar servicios esenciales a quienes más los necesitan".

¿Quiénes serán los beneficiarios de estos lentes?

Entre los principales beneficiarios de esta iniciativa se encuentran los usuarios del Programa 65, el cual está destinado a adultos mayores en situación de pobreza. Este grupo de personas recibirán 180 mil lentes tanto para ver de cerca como para protegerse del sol. Los anteojos serán distribuidos en las campañas que se realizan en diversas regiones.

Además, personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema, así como sus cuidadores, que integran el programa Contigo, recibirán más de 4500 lentes. También, el programa PAIS entregará 85 mil lentes a pobladores de las zonas rurales.

Asimismo, las socias de los comedores populares, ollas comunes y comités de vaso de leche recibirán cerca de 30 mil lentes. La entrega de estos anteojos inició ayer miércoles con este grupo en el distrito de El Agustino. Mientras que desde la primera semana de marzo se entregarán lentes a los usuarios de Pensión 65 en alrededor de 600 distritos del país.

Es así que, como parte de las acciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para proteger la salud visual de la población vulnerable se distribuirán 300 mil lentes durante este año 2026. Así, los beneficiarios serán aquellos que forman parte de los programas sociales de este sector.