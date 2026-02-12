Comerciantes informales de Gamarra son las principales víctimas de extorsión, advierte dirigente

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, la pdta. de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, indicó que los negocios informales que abundan en el emporio comercial son los principales afectados por la extorsión. Según alertó, el número de ambulantes supera los cinco mil.

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Saldaña hizo referencia a la reciente balacera ocurrida fuera de Gamarra, la cual dejó una persona muerta y un comerciante herido. Al respecto, indicó que se trataría de un presunto ajuste de cuentas. "Lo fuerte es que haya sucedido acá", detalló.

Mantuvieron reunión con titular del Mininter

Ante este caso, la pdta de la mencionada asociación indicó que el último martes 10 de febrero han mantenido una reunión con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el general jefe de la región policial de Lima y el coronel encargado de la Dipol Centro 2.

En este encuentro, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) manifestó su compromiso y promesa en que incrementarán de manera inmediata y urgente, la cantidad de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se necesita para resguardar el emporio comercial.

"Se había descuidado un poco el patrullaje nocturno, entonces también se han comprometido a que se va a dotar de un mayor patrullaje durante la noche para que las 24 horas del día y los 7 días de la semana, haya un control total de la seguridad del emporio", dijo a nuestro medio, este jueves 12 de abril.

En así como, Susana Saldaña recordó que existen gran cantidad de personas que a diario asisten al emporio comercial, por lo que expresó su preocupación ante los recientes hechos de violencia. Asimismo, recordó que las extorsiones contra comerciantes se vienen denunciando desde hace años.

Comerciantes informales son amenazados

En tal sentido, detalló que los más afectados ante los casos de extorsión, son los comerciantes informales que, se ven presionados por cobradores de cupos que los amenazan si no cumplen con pagos. Ante ello, hizo un llamado a las autoridades para que realicen su labor en el marco de la lucha contra la inseguridad.

"Hay más de cinco mil comerciantes informales en la avenida Aviación, que están ahí apostados durante años, pero que detrás de ellos están los cobradores de cupos, están los extorsionadores. Nosotros llevamos denunciando años esto tanto tiempo, diciendo que las principales víctimas de la extorsión son los comerciantes informales, los hacen con violencia, si no pagan les pegan los botan", enfatizó Saldaña.

De esta manera, la pdta. de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, se pronunció luego de que se reportara una balacera en los alrededores del emporio comercial, señalando que existen riesgos para los comerciantes y el público.