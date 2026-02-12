Matrícula digital 2026: Verifica AQUÍ si tu hijo consiguió VACANTE para el año escolar

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, padre de familia! El Ministerio de Educación (Minedu) ya tiene habilitado el link oficial para saber si tu hijo logró conseguir una vacante para el año escolar 2026 en en instituciones públicas de Educación Básica Regular.

Matrícula digital 2026: ¿Tu hijo consiguió vacante?

Como se recuerda, el Minedu lanzó una plataforma digital para la matrícula escolar 2026, un proceso que permitió a las familias de Lima, Callao y otras localidades asegurar una vacante en la educación pública, hasta el 28 de enero, ya que después, el ministerio liderado actualmente por Jorge Figueroa Guzmán, comenzó la fase de verificación de datos por parte de los directivos de cada institución educativa.

Tras cumplir el plazo, la repartición de vacantes se realizó solo entre quienes completaron correctamente el proceso para que los escolares puedan iniciar sus clases el próximo 16 de marzo a nivel nacional. En ese marco, surge una interrogante entre los padres de familia, ¿cómo puedo saber si mi hijo alcanzó una plaza o no?

Pues bien, el Minedu, a través de sus redes sociales, detalló que los padres interesados pueden acceder a ver los resultados directamente en el módulo de familias (con su usuario y contraseña), por medio de la página https://matriculadigital.pe/, donde existe una carpeta de seguimiento de sus solicitudes, en la cual se indica el estado del trámite.

¿Cómo consultar si tu hijo obtuvo vacante?

Según precisó el ministerio, en Lima Metropolitana el estado de solicitud podrá revisarse del 10 al 16 de febrero, mientras que en otras regiones el periodo será del 9 al 13 del mismo mes. Para poder verificar si tu hijo alcanzó plaza para el año escolar 2026 solo debes seguir los siguientes pasos, ¡no pierdas tiempo y consulta ahora mismo!

Ingresa al siguiente LINK oficial. Seguidamente, selecciona tu región y haz clic en la opción Familia. Inicia seión con tu ususario, que es tu DNI y la contraseña con que te registraste en el sistema. Una vez dentro, selecciona el año 2026 y haz clic en la pestaña 'Matrícula 2026'. En tu perfil busca la carpeta "Mis solicitudes registradas" donde verás todas las solicitudes que realizaste a las instituciones educativas. Haz clic en ingresar y revisa la columna de estado para conocer en qué situación se encuentra cada solicitud.

Finalmente, podrás saber si "tienes vacante asignada", es decir que tu hijo alcanzó plaza en el colegio elegido en un inicio. ¡Ojo! recuerda que si decides rechazar la vacante no podrás recuperarla". De acuerdo con el Minedu, de no obtener una vacante en el periodo regular, puede solicitarlo en el periodo excepcional, que estará disponible desde el 23 de febrero.

@minedupe ¡Padres de familia! Conozcan cómo revisar el estado de la solicitud de matrícula de manera rápida y sencilla. ♬ original sound - Minedu Perú

Desde este 10 de febrero, las familias pueden consultar el estado de sus solicitudes y confirmar si sus menores obtuvieron una vacante para el año escolar 2026. Minedu habilitó el link oficial para saber si se consiguió una plaza en el colegio elegido.