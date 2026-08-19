Vecinos de Los Olivos molestos por obra inconclusa de la Municipalidad de Lima: "Estamos llenos de polvo"

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vecinos de Los Olivos expresaron su profundo malestar ante la paralización de una obra a cargo de la Municipalidad de Lima, la cual permanece inconclusa desde hace meses y ha generado graves inconvenientes en el tránsito peatonal y vehicular de la zona.

Vecinos de Los Olivos indignados por la contaminación

En el cruce de las avenidas Marañón y Huandoy, en el distrito de Los Olivos, la paralización de los trabajos viales desde hace aproximadamente tres meses ha provocado una grave problemática ambiental. La acumulación excesiva de polvo y tierra afecta a los inmuebles de la zona, obligando a los residentes a mantener cerradas sus viviendas y establecimientos comerciales para evitar el ingreso continuo de material particulado.

"Ha afectado totalmente porque nosotros vendemos carnes, vendemos pollo, pescado, verduras picadas, jugos, comida. Todo eso lleno de polvo, como está viendo. Todo eso prácticamente contamina, incluso todas las cosas se malogran", indicó una de las comerciantes afectadas.

Además de los daños económicos en los negocios de la zona, los residentes denunciaron el impacto negativo de la polvareda en la salud, señalando que la exposición prolongada perjudica principalmente a los adultos mayores.

Buzones sin tapa y críticas a la gestión municipal

Las deficiencias estructurales en el lugar no se limitan a la polvareda constante, sino que abarcan serios riesgos para los peatones y conductores que transitan a diario por la intersección. Los residentes denunciaron la presencia de infraestructura abandonada y sin las medidas de seguridad básicas.

"Los buzones toditos están con huecos. Frente a la comisaría, un buzón hueco. ¿El alcalde eso no ve? el alcalde tiene que ver eso", indicó uno de los vecinos afectados, notablemente molesto por la situación.

Frente a esta situación, los ciudadanos exigieron una intervención inmediata de las autoridades competentes y cuestionaron la falta de atención a las necesidades de la comunidad.

"Que lo vea la Municipalidad de Lima, toda la pista está así. No solo en campaña empezamos hacer esto. El alcalde no hace nada, para la reelección está prohibido pero vamos que ellos sacan la vuelta a la reelección. Para eso si y para el pueblo no ven nada", señaló uno de los vecinos afectados.

En ese sentido, los vecinos de Los Olivos exigieron la conclusión urgente de las obras y una fiscalización inmediata por parte de las autoridades competentes para solucionar el problema de contaminación y eliminar los riesgos viales que amenazan la tranquilidad del distrito.