Nicola Porcella se somete a 'retoquito' en la nariz, pero genera burla por los resultados: "Estaba mejor antes"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicola Porcella volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de mostrar su rostro tras someterse a un nuevo retoque estético en la nariz. El cambio no pasó desapercibido entre sus seguidores y provocó una ola de comentarios, principalmente de usuarios que aseguraron que preferían cómo lucía antes del procedimiento.

¿Qué se hizo Nicola en la nariz?

El conductor de 'Hoy' compartió un video en sus plataformas digitales para mostrar algunos cambios recientes en su apariencia. Aunque inicialmente centró su atención en su cabello y explicó que decidió dejarlo crecer, sus seguidores terminaron enfocándose en su nariz, cuyo aspecto llamó especialmente la atención durante la publicación.

A través de las imágenes, el también actor mostró su rostro desde diferentes ángulos y dejó en evidencia que todavía se encuentra en una etapa de recuperación. Debido a ello, explicó que presenta algunas molestias y que aún no puede mover la nariz con normalidad. Sin embargo, esta aclaración no evitó las críticas.

"¡Ay, todavía no puedo mover la nariz!" , dijo el exintegrante de 'Esto es Guerra' con su característico humor.

Tras la publicación, varios usuarios reaccionaron con comentarios negativos y cuestionaron la decisión de Porcella de someterse nuevamente a un procedimiento estético. Algunos consideraron que el cambio no favoreció su apariencia y señalaron que se veía mejor antes de realizarse el retoque. Incluso hubo quienes recurrieron a comparaciones y burlas para referirse a su nueva imagen.

"Se veía mejor antes", "Ahora tiene nariz de pinocho", "Se arruinó la nariz, no sé porque se hizo eso si antes estaba perfecto", "No puede ser, el novio de México se está arruinando la cara", "Me da vibes de calamardo guapo jajaja", "Por qué ahora tiene nariz de chanchito? jajaja", comentaron algunas personas.

Pese a las críticas, también hubo seguidores que salieron en defensa del presentador y pidieron esperar antes de emitir una opinión definitiva. Según señalaron, la nariz todavía podría desinflamarse durante los próximos meses, por lo que el resultado que actualmente muestra Porcella no necesariamente sería el aspecto final que tendrá una vez concluida su recuperación.

Cabe recordar que esta no sería la primera intervención de Nicola Porcella en la nariz. El conductor ya se había sometido a un procedimiento en 2024 con el objetivo de corregir problemas en el tabique y mejorar su respiración. Ahora, su nuevo retoque volvió a colocarlo en el centro de la atención de los usuarios de redes sociales.