Israel Dreyfus sorprendido por molestia de Sheyla Rojas por la parodia de Joaquín Ramírez: "No coincide..."

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Israel Dreyfus respondió a la molestia de Sheyla Rojas por una parodia relacionada con Joaquín Ramírez, luego de la derrota del candidato en las Elecciones Regionales de Cajamarca. El modelo se refirió a la controversia durante la reciente emisión de 'Sin +Que Decir' y dejó clara su posición frente al reclamo de la influencer.

¿Qué dijo Israle sobre Sheyla?

El exintegrante de 'Combate' descartó ofrecerle disculpas a Sheyla por la parodia, pese a que semanas atrás sí tomó esa decisión con Alejandra Baigorria tras una polémica similar. El exchico reality explicó que ambos casos son diferentes y que, en esta ocasión, no considera que haya motivos para repetir aquel gesto.

Además, el modelo cuestionó la reacción de Sheyla y recordó que anteriormente ella habría tomado con mayor naturalidad otras bromas en las que estuvo involucrada. Por ello, señaló que le resulta difícil comprender por qué esta vez la influencer mostró su incomodidad y cuestionó públicamente el contenido de la parodia.

"Me extraña, por eso me cuesta pensar que fue ella la que escribió. De repente ella tiene un mánager o alguien que le maneja las redes, porque no coincide. Si hicimos una parodia anteriormente y se prestó para la chacota, ¿qué ha cambiado ahora?", expresó en su podcast.

A raíz de ello, Dreyfus también puso en duda que Sheyla haya redactado personalmente el comunicado que publicó en sus redes sociales. Según su apreciación, la forma en que fue expresado el reclamo no coincidiría con la actitud que la influencer había mostrado anteriormente, por lo que planteó que otra persona pudo intervenir en su elaboración.

Por otro lado, Israel rechazó que el hecho de ser hombre tenga alguna relación con la controversia. Para el modelo, plantear la situación desde esa perspectiva podría darle mayor peso a una posición de victimización. Además, recordó que en la parodia también participó una mujer, por lo que consideró que el argumento relacionado con el género no tendría sustento.

Finalmente, Dreyfus reafirmó que no tiene previsto disculparse con Sheyla Rojas. El modelo sostuvo que, a diferencia de lo ocurrido con Baigorria, no percibió anteriormente señales de incomodidad por parte de la influencer frente a este tipo de bromas. Por ello, mantuvo su postura y aseguró que no comprende el motivo de su actual molestia.

"No viene al lugar. Como te dije anteriormente, hemos hecho una parodia y ella no ha mostrado signos de molestia; al contrario", sentenció.

De esta manera, Israel Dreyfus mantuvo su postura frente a la polémica con Sheyla Rojas y descartó ofrecerle disculpas por la parodia. El modelo sostuvo que la reacción de la influencer resulta distinta a la mostrada anteriormente y cuestionó que el reclamo esté relacionado con su condición de hombre.