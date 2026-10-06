Daniela Darcourt revela que fue ella quien invitó a salir a Juan Labarca por primera vez: "Claro que yes, obvio"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Daniela Darcourt y Juan Labarca recordaron cómo comenzó su historia de amor y revelaron detalles de sus primeros acercamientos. Durante una transmisión en TikTok, la pareja contó que se conoció en un matrimonio y repasó los momentos que marcaron el inicio de su relación, incluyendo quién tomó la iniciativa para volver a verse.

¿Cómo se conocieron Daniela y Juan?

Según recordó Daniela, el primer encuentro ocurrió durante un matrimonio al que asistió como madrina, mientras Juan llegó para cumplir con su trabajo como músico de Zaperoko. Aunque ambos coincidieron en aquella celebración, fue la cantante quien se acercó a saludarlo después de que terminara la presentación de la agrupación.

"Juan y yo nos conocimos, y digo nos conocimos porque la verdad es que ese día literalmente yo supe de su existencia", dijo Daniela con mucha gracia.

La artista explicó que, hasta ese momento, prácticamente no sabía de la existencia de Juan. Sin embargo, el encuentro permitió que ambos tuvieran su primer contacto cara a cara. Después de conversar brevemente, el músico decidió dar un siguiente paso y le adelantó que se comunicaría con ella a través de Instagram.

Aunque Juan cumplió con su palabra y le escribió por la red social, Daniela no respondió inmediatamente. De acuerdo con el recuerdo de ambos, la cantante contestó aproximadamente dos días después. A partir de ese intercambio, comenzaron a mantener comunicación y surgió la posibilidad de encontrarse nuevamente fuera de aquel matrimonio.

Daniela invitó a salir a Juan

Fue entonces cuando Daniela tomó la iniciativa para concretar una salida. Mientras realizaba compras, le comentó a Juan que posteriormente acudiría al Jockey y decidió invitarlo a acompañarla. El músico aceptó rápidamente la propuesta, dejando claro que estaba interesado en aprovechar la oportunidad para volver a compartir con ella.

"Bueno estamos planeando para vernos y ella me dice: 'Oye, yo estoy ahorita en Polvos Azules'", recordó Juan, pero inmediatamente Daniela lo corrigió: "Mi amor, en Polvos Rosados". Finalmente, Juan contó que no dudó ni un segundo en aceptar la salida, lo cual dio como resultado el inicio de su romance . "'De acá voy a ir al Jockey, ¿quieres ir?' y yo dije: 'Obviamente'. ¿Cómo voy a decir que no? Claro que yes, obvio".

Durante la transmisión, ambos recordaron estos episodios entre bromas y muestras de cariño, mostrando una versión más personal de cómo empezó su relación. Asimismo, Daniela aprovechó para aclarar que no suele sentirse celosa por los comentarios que recibe durante sus transmisiones en TikTok y que, por el contrario, suele tomarlos con humor.