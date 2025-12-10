Joven comparte cómo una niña arruinó su vuelo y su madre ni la corrigió: ¡Pateaba su asiento sin parar!

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven pensaba disfrutar de su vuelo hasta que de pronto una niña comenzó a patear su asiento. Lejos de que la madre de la menor reaccionara y la corrigiera, solo atinó a reírse, lo que generó la molestia del influencer. La escena desencadenó el debate en redes sociales.

Niña lo patea y su madre se reía sin intervenir

Muchas personas buscan la oportunidad perfecta para descansar y alejarse de la rutina o simplemente visitar a un familiar o hacer turismo, por lo cual, no dudan en comprar un boleto de avión para emprender su travesía. Sin embargo, lo que debía ser un agradable momento, se convirtió en una pesadilla para un joven influencer tailandés identificado como Paul Lee.

El joven compartió una escena que ha generado controversia en redes sociales. Pues bien, captó en video el preciso momento en que abordaba un avión y en pleno vuelo una pequeña niña comenzó a no solo llorar sin cesar, sino que pateó repetidamente, extendiendo la pierna, una y otra vez, el respaldo del asiento delantero, mientras sus padres no parecían hacer nada para calmarla.

Lejos de tratar de impedir que siga pateando el asiento de Paul, la madre comienza a reír ante el berrinche de la niña, lo que no solo lo dejó impactado, sino que se volvió controversial en las redes. Por su parte, el influencer tailandés solo optó por no reclamar para evitar conflictos, pero luego, al subir el video, escribió: "Algunas batallas no valen la pena".

Indignación en pleno vuelo: Video se viralizó en redes

Al escuchar las risas de la madre y ver que no haría nada por calmar a la menor, el joven no solo subió la escena en su cuenta de TikTok, sino que también aprovechó en calificar ese momento como "El peor vuelo de mi vida. El peor asiento posible al lado de un bebé que llora", lo que reflejaba su indignación ante este hecho.

@iampaullee Worst possible seat ever next to a crying baby 😭 ♬ original sound - Paul Lee

Debate por escena en pleno vuelo

Como era de esperarse, la escena se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios. Varias personas no dudaron en cuestionar a la madre de la menor por no poner límites al incomodar a otro pasajero, además de resaltar su deseo que, tras el inconveniente, la mujer pidiera disculpas al joven por todas las molestias en pleno vuelo.

Asimismo, otros usuarios de TikTok comentaron que el influencer tailandés "merece una medalla" por su tolerancia tras mantener la calma ante una conducta que puede resultar desesperante, mientras que otro grupo aseguró que el joven o cualquier otra persona en esa misma situación, debería actuar con paciencia y respeto, alegando que muchos niños se estresan o se desesperan por el encierro y los cambios de presión.

Es así como un influencer tailandés se hizo viral en TikTok por compartir su experiencia incómoda en un vuelo, donde una niña lloraba y le daba patadas en el asiento durante todo el trayecto, mientras su madre se reía y no intervenía.