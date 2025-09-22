MTC nunca se opuso a proyecto del Tren Lima-Chosica: "Hay que hacerlo de manera correcta"

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, expresó que desde su cartera no había oposición para llevar a cabo el proyecto del Tren Lima - Chosica, pues solo se ha buscado implementarlo de forma idónea.

" Nunca nosotros nos hemos opuesto al funcionamiento de los trenes , lo que hemos dicho es que hay que hacerlo de manera correcta, lo que nos dicen las normas y las leyes, no es nuestra plata, es la plata del Estado, los recursos del Estado, las normas se han hecho para respetar", expresó.

Saludó disposición de alcalde de Lima para reunirse

En conferencia de prensa, César Sandoval, fue enfático al señalar que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nunca hubo negativa para ejecutar el proyecto del Tren Lima-Chosica.

"Entonces dijimos desde el día uno: Vamos a hacerlo con responsabilidad, sin poner en riesgo la vida de las personas, vamos a ver si hay expedientes donde nos indican que deben haber 13 paraderos, 4 estaciones, señalizaciones y los cruces. ¿En qué momento se ha opuesto el MTC? En ningún momento. Y si tenemos que adquirir trenes nuevos, por supuesto, se hará en su momento", manifestó.

Asimismo, recordó que se han venido llevando a cabo hasta cinco reuniones de la mesa técnica para el proyecto, a la que la Municipalidad Metropolitana de Lima solo acudió una vez, en la primera reunión. Sin embargo, saludó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, busque una reunión al respecto.

"Por parte del MTC no ha habido ningún enfrentamiento, sino han habido propuestas. Por parte del señor alcalde de la Municipalidad de Lima, no voy a mirar al retrovisor, sino para adelante. Saludo que hoy convoque de manera respetuosa para hablar técnicamente las propuestas que hemos venido trabajando en la mesa, y seguramente él ha tomado conocimiento, y veremos qué sale producto de esa conversación", dijo.

No postulará en las próximos comicios

Además, el ministro aprovechó para descartar su postulación a algún cargo público en las próximas Elecciones Generales 2026: "Yo voy a actuar como ministro y vengo haciéndolo como ministro de Estado de los 33 millones de peruanos", señaló.

