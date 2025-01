Vía Expresa Sur: MML denunció penalmente al juez que ordenó frenar demolición de viviendas en SJM

La Municipalidad Metropolitana de Lima continúa adelante con las obras de recuperación de espacios para la construcción de la Vía Expresa Sur. Dentro de estos trabajos, se contempla la demolición de viviendas y predios ubicados en dichos terrenos que estuvieron destinados durante años a este megaproyecto.

Sin embargo, un grupo de vecinos de la asociación "Luis Felipe de las Casas II" ubicada en San Juan de Miraflores, logró lo que parecía imposible al conseguir una medida cautelar que impide a la comuna limeña derribar sus casas. Incluso, en diálogo con Exitosa, los residentes aseguraron que buscan ampliar este recurso judicial para que más personas puedan verse beneficiadas.

"Las viviendas afectadas son 23, pero vamos a pedir una ampliación para los vecinos afectados que no estuvieron presentes. Nosotros como estamos desamparados y no tenemos ese apoyo han querido tumbar nuestras casas, pero gracias a Dios no lo han tumbado porque tenemos la medida cautelar", precisaron.