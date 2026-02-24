Mundial 2026 en México: ¿Repechaje en riesgo? Bolivia pedirá a la FIFA reforzar seguridad

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los graves ataques que han sembrado terror, caos y violencia en México tras la captura y muerte de alias "Mencho", han generado preocupación y serias dudas en torno a que el país azteca esté en condiciones de ser sede del Mundial 2026.

Selección de Bolivia pedirá garantías de seguridad a México

La violencia inició el 22 de febrero tras el fallecimiento de 'Ruben N' durante un operativo militar de Jalisco, lo que desató represalias del cártel: más de 250 bloqueos con vehículos incendiados, tiroteos y quema de negocios en al menos 20 estados, como Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

La próxima fecha FIFA para la Copa Mundial será dentro de un mes, el 26 de marzo, donde las selecciones de Bolivia y Surinam se disputarán el Torneo clasificatorio o repechaje en Monterrey, Nuevo León.

De cara al crucial enfrentamiento, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, pedirá a la FIFA que se incrementen las medidas de seguridad para garantizar el resguardo de la integridad física de los equipos y asistentes.

"Vamos a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad. Nosotros también estamos tomando todas nuestras previsiones como delegación", señaló Costa.

Presidenta de México asegura que hay garantías para realización del Mundial.

Costa indicó que la FBF está "pendiente" y estaría "al corriente de cualquier decisión que tome" la FIFA sobre un posible cambio de sede para la repesca.

"En base a las circunstancias y a la coyuntura, vamos a planificar una opción alternativa en caso de que FIFA tome alguna decisión diferente a la planificada para estos partidos de repechaje", aseguró.

Sheinbaum descartó que México esté en riesgo de cara al Mundial

Horas antes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se pronunció ante las especulaciones de riesgo de cara al Mundial y brindó todas las garantías necesarias para que se lleve a cabo la fiesta máxima del fútbol.

"Hay todas las garantías y no hay ningún riesgo", indicó a una de las periodistas que asistieron a su conferencia de prensa de este martes.

El Torneo clasificatorio para la Copa del Mundo entregará dos cupos para su edición de este año y se llevará a cabo en marzo en las ciudades de Guadalajara y Monterrey. Las selecciones que participarán son Bolivia, Jamaica, Irak, Congo, Nueva Caledonia y Surinam.

Si el país altiplánico vence a Surinam, se enfrentaría con Irak cinco días después para definir su cupo en la Copa Mundial.

