Cajamarca: Falsos policías secuestran a empresario minero y video expone el hecho

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un empresario dedicado a la minería artesanal fue secuestrado en Cajamarca por falsos policías. La supuesta intervención estuvo dirigida por criminales vestidos con uniformes de la institución policial y portando armas de largo alcance. El hombre fue obligado a subir a una camioneta particular, tal como quedó registrado en un video grabado por una de las personas reducidas.

Empresario minero secuestrado en Cajamarca

Un violento secuestro ocurrió en la provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca, durante la noche de este lunes 23 de febrero. Criminales vestidos con uniformes especializados de la institución policial arribaron hacia la vivienda del empresario y minero artesanal, Javier Mercedes Chávez, cuando este se encontraba reunido junto a allegados.

La investigación del caso se apoya en una contundente prueba: un video grabado por un testigo del secuestro durante la intervención de los criminales en agravio del empresario. De acuerdo al registro visual, dos camionetas pick up de color plomo llegaron hacia la vivienda del minero, lugar donde al menos cuatro personas presenciaron el rapto de Javier Mercedes Chávez, también conocido como 'Muki'.

Los testigos fueron empujados hacia la pared e incluso fueron despojados de sus pertenencias: uno de los supuestos policías sustrajo un celular de uno de los bolsillos del pantalón de un joven ¡No me mires!, se escucha gritar a uno de los criminales. Con los testigos reducidos, el secuestro de 'Muki' fue realizado.

#Cajamarca delincuentes disfrazados de policías secuestraronn a empresario minero (artesanal) en la provincia de #Cajabamba lo interceptaron en su vivienda y lo llevaron con rumbo desconocido. Un familiar del popular "Mucky" grabó el momento del secuestro @teleSURtv pic.twitter.com/RtJibMfOa7 — JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) February 24, 2026

Además de secuestrar al empresario, los criminales habrían escapado con un fuerte motín de dinero o 'plata'. En el video se escucha a una mujer exigiendo que devuelvan una 'bolsa de plata', sin embargo, pese a los intentos, los criminales escaparon en ambas camionetas.

Buscan a empresario secuestrado

El empresario Javier Mercedes Chávez es conocido en Cajabamba por su cadena de hoteles 'Mukys' además de que cuenta con el Registro Integral de Formalización Minero (REINFO) vigente, según precisó el medio Buena Pepa. Ambos sectores habrían posicionado al hombre de negocios como blanco por parte de organizaciones criminales con presencia en la zona minera de Cajamarca.

Tras el hecho, los familiares de la víctima habrían sentado la denuncia en la comisaría de la jurisdicción. Además, la Policía Nacional del Perú junto con ronderos han iniciado las labores de búsqueda del hombre, mientras se continúan con las diligencias correspondientes a ley.

Un hombre fue secuestrado en Cajamarca a manos de falsos policías. El hecho quedó expuesto en un video registrado por uno de los testigos. AL momento se continúan las labores de búsqueda.