INEI reporta aumento de 4.7% en el empleo en Lima Metropolitana en el primer trimestre de 2026

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Economía

Tras las bajas estadísticas de empleo en el primer trimestre del 2025, el actual año se perfila como un mejor porcentaje según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con un incremento de 4.7% en Lima Metropolitana.

Este miércoles 15 de abril, Gaspar Morán Flores, el jefe del INEI dio a conocer las primeras cifras que son reflejo del primer trimestre en Lima Metropolitana.

Dentro de estas cifras se destacó que la población ocupada masculina aumento un 4.8% y la femenina un 4.5% en comparación con el trimestre del año pasado.

Según un informe técnico de la Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN). En la muestra se encontró que del total de la población ocupada de Lima Metropolitana el 54.7% son hombres y el 45.3% son mujeres.

¿Qué rubros lideraron el empleo?

De enero a marzo del presente año, la población ocupada en Comercio incremento significativamente con un primer puesto de 12%. En un segundo puesto se encuentra Construcción con un 8.8% y finalmente, en un tercer puesto está Manufactura con un 5.7%.

En dicho trimestre, la población que cuenta con un empleo teniendo educación superior universitaria, aumento en un 9%, la población que estudiaron educación a nivel secundaria tuvo un 7.3% y la población con educación superior no universitaria fue de 0.4%. En otro sentido, se disminuyó la población que cursaron educación primaria en un 15.7%.

INEI reporta incremento de empleo en un 4.7%

Entre enero y marzo de 2026, la población ocupada creció en todos los grupos de edad. En los de 45 años a más, el incremento fue de 10.3%. En los menores de 25 años, el empleo aumentó 4.7%. En tanto, en el grupo de 25 a 44 años, se registró un leve crecimiento de 0.2%

¿Cuál es la tasa de desempleo actualmente?

El primer trimestre del año cerró con una tasa de desempleo de 6.8% en Lima Metropolitana, con relación a similar trimestre del año anterior. Asimismo, se estimó en que aproximadamente 418 900 personas que buscaron empleo activamente en este periodo.

Finalmente, estos resultados reflejan una mejora general del empleo en Lima Metropolitana que son optimistas en comparación del año pasado y con expectativas de mejora para lo que resta del año.