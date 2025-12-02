Villa El Salvador: Incendio de grandes proporciones consume una ferretería en la zona industrial

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde tempranas horas, de este martes 2 de diciembre, se viene registrando un incendio de fuertes proporciones en un local que operaría como ferretería y almacén de productos inflamables, en la zona industrial de Villa El Salvador.

De acuerdo con lo reportado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el siniestro es calificado como "Código 2" y hasta el momento viene requiriendo la participación de 11 unidades para intentar controlar y posteriormente extinguir las llamas de fuego.

Reporte de atención de incendio.

Emergencia pone en alerta a vecinos

Según el portal de atención de los "hombres de rojo", la emergencia de viene desarrollando en el cruce de las avenidas César Vallejo con Pachacútec. Vecinos del lugar indicaron a América TV que han escuchado varias pequeñas explosiones al interior de la vivienda afectada, debido a la presencia de productos tóxicos.

Como la zona es de alto comercio, los empresarios y trabajadores empezaron a retirar sus pertenencias de las casas aledañas, puesto que, se presume que el fuego pueda extenderse a otros predios, lo que haría más difícil el trabajo de los bomberos, quienes, una vez más, reclaman la presencia de más agua para cumplir su objetivo.

(Noticia en desarrollo...)