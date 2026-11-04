Trasladan del penal de Trujillo a 30 internos vinculados a Los Pulpos, La Jauría y la banda Chicago Bulls

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Durante la prórroga del Estado de Emergencia en los establecimientos penitenciarios, el Comando Unificado y el INPE ejecutaron el traslado de 30 internos de alta peligrosidad que permanecían recluidos en el penal de Trujillo. Entre los reubicados figuran miembros de las organizaciones criminales denominadas Los Pulpos, La Jauría y Chicago Bulls.

Este desplazamiento de los reos se debe al reordenamiento penitenciario dispuesto por el Gobierno con el propósito de llevar a estos presos hacia recintos de mayor contención.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 |El Comando Unificado y el INPE trasladaron a 30 internos de alta peligrosidad vinculados a las organizaciones criminales "Los Pulpos", "La Jauría" y "ChicaGo Bulls" desde el penal "El Milagro" hacia el penal de Juliaca. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 5, 2026

Se realizaron requisas dentro de pabellones

La intervención en el recinto trujillano se realizó siguiendo las medidas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y estuvo liderada por el titular de la entidad penitenciaria, Abraham Lescano Salazar.

Ante ello, los agentes especializados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) asumieron la custodia y el traslado de los treinta sujetos aplicando los protocolos de seguridad establecidos para restablecer el orden interno.

No obstante, el desplazamiento de reclusos no fue la única medida ejecutada en las prisiones incluidas dentro de la declaratoria de emergencia. Asimismo, las fuerzas integradas realizaron operativos inopinados y requisas dentro de los diversos pabellones, logrando incautar celulares junto con otros artículos prohibidos que eran utilizados por los internos.

Con la retención de estos equipos de comunicación y la reubicación de los miembros de las tres bandas mencionadas, el organismo penitenciario apunta a bloquear las coordinaciones delictivas que se hacen desde las celdas y mantener el control sobre los penales.

Cabe mencionar que la información proporcionada por el Gobierno no precisa hacia qué centros penitenciarios estarían siendo llevados estos internos de alta peligrosidad.

Fujimori anuncia reclasificación nacional de reos

Por otro lado, tras inspeccionar las instalaciones del establecimiento penitenciario El Milagro luego de que se registrara una reyerta entre internos, la jefa de Estado dio a conocer que su administración aplicará un proceso de reclasificación de la población penitenciaria en todo el país.

"He solicitado al ministro de Justicia, la lista total de todos los internos en todos los penales del Perú con sus respectivas clasificaciones. Se hará un reordenamiento de todos los internos a nivel nacional", dijo la presidenta.

La presidenta mencionó que este padrón general permitirá evaluar la situación de cada recluso para fortalecer la vigilancia en todas las prisiones del país. Cabe mencionar que este plan contempla enviar a los reos con perfiles más complejos hacia un recinto de máxima seguridad ubicado en la zona altoandina.