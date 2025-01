Virus respiratorio HMVP de China no representa peligro de epidemia o pandemia, según experto

En conversación con Exitosa, el experto en salud pública, Omar Neyra, detalló en qué consiste el virus respiratorio HMVP que preocupa en China y aseguró que no representa un peligro de salud pública.

Neyra precisó que los casos reportados en China no muestran características que lo diferencien de otros virus respiratorios comunes, como el rinovirus o ciertos tipos de coronavirus estacionales.

"No hay nada nuevo, no hay una posible epidemia, no es alarmante, los datos que se tienen hoy en día ya se sabe, no representa un problema para la salud pública", aseguró Omar Neyra.