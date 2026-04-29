Visa americana: Estas son las nuevas preguntas que podrían definir si viajas a EE.UU. o no

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las actualizaciones de este año, el departamento de estado, ubicado en Washington y por medio del secretario de estado Marco Rubio, se han agregado nuevas preguntas que se formularán en el contexto de solicitar la visa de turismo americana.

La orden que entrará en vigencia para todos los que quieran visitar Estados Unidos como turistas será ejecutada a nivel mundial. Además, la incorporación de estas interrogantes tiene como objetivo regular los procesos de asilo que se solicitan en el país, luego de visitarlo.

¿Cuáles son las nuevas preguntas que se harán a los solicitantes de visa?

Siguiendo el tema de asilo que se busca gestionar el país, se han direccionado a que las nuevas preguntas sean con la finalidad de investigar previamente a las personas que tienen intenciones de viajar a Estados Unidos.

¿Ha sufrido algún tipo de daño o maltrato dentro de su país de origen?

¿Teme regresar a su país de origen?

Asimismo, al ejecutarse estas interrogantes, si la persona que está siendo entrevistada contesta de manera afirmativa a cualquiera de esas dos preguntas, lo más probable es que la solicitud a la visa americana sea denegada automáticamente.

Caso contrario, y la persona entrevistada resuelve de manera negativa a estas preguntas, la visa correspondiente podría ser aprobada sin ningún obstáculo de por medio.

Sin embargo, de darse el caso en el futuro, que la persona solicite un asilo en Estados Unidos, lo más probable es que sea negado, debido a las respuestas de las preguntas realizadas con anterioridad.

Este hecho, para el país americano significaría una contradicción y sería tomado como una mentira en la aplicación inicial que se rellena en el formulario para aplicar a la visa. Lo que se engloba en su supuesto fraude migratorio.

🇺🇸 #NoticiaEnWashington | Cambios para visa de turismo en EE.UU.: estas son las dos nuevas preguntas obligatorias que le harán.



🔴La nueva medida busca cerrar un vacío que existe en la actualidad, ya que muchas personas piden una visa para luego solicitar el asilo.



👉Sergio... pic.twitter.com/J0RJv60tqC — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 29, 2026

Otras actualizaciones

Además, otras a partir del 29 de mayo, las personas que se encuentren en Estados Unidos tendrán 30 días para hacer el pago de 100 dólares al estado por encontrarse en el proceso de asilo.

De no realizar el abono de este monto, el proceso sería cancelado, al igual que el permiso de trabajo correspondiente y las personas quedarían con los beneficios anulados a estos programas.

En conclusión, la transparencia de esta normativa puede ayudar a que se genere confianza en las diferentes gestiones a realizar en el país. De esta manera, se evita inconvenientes que puedan afectar el ingreso o permanencia en Estados Unidos en próximas ocasiones.