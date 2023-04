"Vivimos del día a día": Ambulantes de Mesa Redonda piden que López Aliaga los reubique "donde se venda"

Un equipo de Exitosa se acercó a Mesa Redonda para recoger las impresiones que tienen los ambulantes de esta zona tras conocerse que el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, anunció un plan de reubicación voluntaria para ellos.

En declaraciones para nuestro medio, la señora Ermelinda se mostró a favor de que los vendedores informales puedan trabajar de forma ordenada y exhortó a que el burgomaestre de la capital los sitúe en un espacio en el que puedan generar ventas.

"Eso es lo que nosotros queremos, trabajar ordenados y que nos reubiquen en un lugar también donde se venda. Tampoco no nos vayan a llevar a un sitio donde no se venda porque nosotros vivimos de eso", manifestó.

En tal sentido, la mujer dijo que los comerciantes sobreviven con sus ganancias diarias, por lo cual reiteró su pedido para que López Aliaga tome en cuenta la situación que atraviesan.

Sin embargo, es importante precisar que no todos los ambulantes están de acuerdo con la iniciativa anunciada por el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Tal es el caso de la señora Prudencia, vendedora que indicó prefiere quedarse en el lugar donde se ubica desde hace mucho tiempo y pidió que se reubique únicamente a quienes causan alboroto.

"Yo me quedó acá, porque yo he trabajo desde hace mucho tiempo acá. Entonces, yo no me voy a mover porque los van a reubicar. Los reubicarán a los que están andando, peleando" [...] No nos pueden llevar a que trabajemos con esa gente, porque yo necesito trabajar tranquila", dijo para Exitosa.