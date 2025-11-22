VMT: Hombre es atacado a balazos al interior de su vehículo cerca de la estación Mateo Pumacahua

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, un hombre resultó herido en el interior de su vehículo luego de ser atacado a balazos por un presunto delincuente, en el distrito capitalino de Villa María del Triunfo.

Hombre es atacado a balazos en VMT

El hecho se registró la tarde de este sábado 22 de noviembre, de acuerdo a información policial la víctima se encontraba transitando a bordo de su automóvil a la altura de la estación Mateo Pumacahua.

De un pronto, un sujeto que se situaba parado en la avenida La Unión abrió fuego y disparó cuando la unidad móvil estaba en pleno movimiento por lo que uno de los proyectiles le habría caído al conductor exactamente en la pierna.

Cabe resaltar que, este atroz suceso pudo afectar inclusive a otra persona debido a que el agraviado se encontraba en compañía de su hijo, quien es menor de edad, según relataron algunos testigos a un equipo de Exitosa.

"Su hijo estaba sentado ahí en su carro, iba de copiloto. Vi que habían cuatro impactos de bala que salían por la ventana. Es la primera vez, pero siempre ha habido robos (...) los serenazgos brillan por su ausencia", manifestó uno de ellos.

Agraviado es trasladado a hospital

Cabe precisar que su vehículo de color gris y de placa AZF-131, presenta impactos de bala en las ventanas del asiento posterior, así como también en el parabrisas.

Este acto delictivo se suman a los más de 151 casos de homicidios que se vienen registrando en el estado de emergencia que implementó y ha extendido el actual Gobierno de José Jerí.

Adicionalmente, se pudo conocer que la víctima fue trasladada de manera inmediata hasta el Hospital María Auxiliadora y su estado de salud aún es de pronóstico reservado.

Acribillan a hombre en VMT

Este acontecimiento se registró tan solo dos días después de que delincuentes acribillaran a un hombre en el interior de un mototaxi. La víctima mortal contaba con antecedentes penales por robo y otros delitos.

Ante lo suscitado, Serenazgo de la Municipalidad de Villa María del Triunfo fue detrás de los hampones y estos terminaron por disparar contra su unidad hasta en seis oportunidades.

