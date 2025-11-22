Campañas de DNI electrónico gratis este 24 y 25 de noviembre: Conoce AQUÍ todos los detalles

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevas campañas gratuitas para que puedas obtener el DNI electrónico este 24 y 25 de noviembre. Conoce dónde se realizará la campaña y qué requisitos necesitas llevar.

Campañas gratuitas de DNIE

Tras las decisión del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de dejar de emitir el DNI azul y amarillo para dar paso a solo entregar el DNIe 3.0. Se promueven con regularidad campañas gratuitas a nivel nacional para la masificación del DNI electrónico.

Estas campañas itinerante tienen el objetivo de entregar el Documento Nacional de Identidad para las personas de escasos recursos y facilitarles la obtención del documento de vital importancia. Por ello, se están llevando a cabo este lunes 24 y martes 25 de noviembre campañas en municipalidades distritales en diversas regiones del país para conseguir de manera completamente gratuita.

Conoce en qué municipalidades distritales tramitarlas

En Cusco

En la Municipalidad Provincial de Calca se llevará a cabo la campaña gratuita de DNI electrónico donde podrás realizar diversas tramitaciones como inscripción, duplicado, rectificación y renovación.

Según se informó esta tramitación es válida para menores de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 años, personas en condición de pobreza y extrema pobreza con constancia de la Unidades Locales de Empadronamiento (ULE) y personas con discapacidad con carnet de Conadis.

Fecha: Martes 25 de noviembre

Hora: Desde las 9:00 a.m.

Otra jurisdicción participante es la Municipalidad Distrital de Pichari en donde los días de atención del trámite se extienden por cinco días. De esta manera se da mayor posibilidad de acceder a tal beneficio.

La tramitación se dará en horarios establecidos y en diversos puntos en el mismo día. Por ello, es importante llegar a tiempo para realizar el trámite con celeridad.

Fecha: 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre

Hora: Desde las 9:00 a.m.

Campañas en municipalidades de Calca y Pichari

En La Libertad

En el caso de la Municipalidad Distrital de Pacanga también se ofrecerá "todo el trámite gratuito" para los menores de 17 y mayores de 60 años.

Sea el caso de tener entre los 18 y 59 años, el servicio gratuito solo estará dirigido a personas con nivel socioeconómico de pobreza o de pobreza extrema que tengan el DNI caducado.

Fecha: 24 y 25 de noviembre

Hora: Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Campaña gratuita de DNI en Pacanga

Con estas campañas gratuitas del DNI electrónico, se podrán reducir las brechas de identificación entre los ciudadanos en el territorio peruano.