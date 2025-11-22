Adulta mayor fue víctima de FEROZ ataque de perros: Exige a dueña que corra con los gastos médicos

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de La Victoria, una adulta mayor fue víctima de un feroz ataque de unos perros en plena calle. Los canes se lanzaron contra la mujer de 73 años, dejándole varias heridas en su columna y otras partes del cuerpo, por lo que pidió a la dueña que se haga cargo de los gastos médicos que tuvo que costear.

No pudo defenderse del ataque

Según las imágenes que difundió Latina, pasadas las 6.40 de la mañana, Hilda Ayhuasi caminaba por una calle cuando se detuvo para acomodar sus zapatillas, en ese momento, los dos canes corrieron hacia ella. Uno le mordió el brazo derecho, soltándolo en un primer instante, hasta lograr que cayera al suelo.

Asustada, comenzó a gritar pidiendo auxilio, aunque el mismo perro que la atacó siguió mordiéndola, esta vez en la espalda y en la zona del cuello. En ese momento, apareció una vecina que logró ahuyentar a los animales, logrando que desaparecieran de la escena.

La víctima del ataque fue entrevistada por el medio citado, que le consultó por su estado y si es que la dueña de los canes se había hecho responsable de los daños que sufrió. Aseguró que le entregó un carné de vacunación falso, tiene denuncias previas y que no ha corrido con los gastos de los medicamentos que le recetaron.

"Ella tiene denuncias, pero no procede porque ahí quedan. Pero en mi caso debo denunciar, porque no soy una joven, soy una mayor de edad. En el proceso judicial sí me están ayudando, los policías están siguiendo la denuncia. Lo que yo quiero es que la señora se haga cargo de los medicamentos que estoy gastando", sostuvo la afectada.

Carné falso de vacunación de los perros

La hija de la agraviada que también fue entrevistada, aseguró que Yolanda Vargas, la ama de los perros, le entregó un carné de vacunación, pero este sería ilegítimo. "Me ha dado una tarjeta de vacuna, que es falsa... He hecho mis denuncias", indicó.

Detalló que tras el ataque, Hilda Ayhuasi fue llevada al Hospital 2 de Mayo, donde fue atendida en el área de emergencia. Los médicos le dijeron que si el animal muere en 11 días, deberán ponerle a su progenitora una vacuna antirrábica.

