VMT: mujer sufre amputación de un dedo al infectarse con un hongo luego de limpiar excremento de paloma

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una mujer de Villa María del Triunfo relató que una actividad cotidiana terminó provocándole una severa infección. Tras años de limpiar excrementos de paloma sin protección, contrajo un hongo que derivó en la amputación de un dedo del pie.

La presencia de palomas en plazas, parques, azoteas y hogares forma parte del paisaje habitual de diversas ciudades del Perú, sobre todo en espacios con alta afluencia de personas como el Centro de Lima. Incluso, algunos ciudadanos suelen darles alimento sin conocer que sus deposiciones pueden representar un peligro para la salud.

Exposición que cambió su vida

Verónica Marzano contó que retiraba con frecuencia los desechos de palomas acumulados en su vivienda, sin conocer los riesgos para la salud. Con el paso del tiempo, estuvo expuesta al hongo 'Cryptococcus neoformans', microorganismo que provoca la criptococosis y que suele encontrarse en este tipo de residuos.

Una enfermedad de difícil diagnóstico

Los primeros síntomas fueron fiebre, escalofríos, fuertes dolores corporales y una intensa picazón en la piel. Más adelante aparecieron lesiones cutáneas y una herida en uno de sus pies que empeoró progresivamente.

Luego de casi dos años de evaluaciones médicas, los especialistas confirmaron la infección y determinaron la amputación de un dedo para evitar mayores complicaciones.

Una mujer de VMT contrae virus por limpiar haces de paloma y le amputan dedo

Llamado a la prevención

Especialistas explican que la criptococosis se adquiere, principalmente, al inhalar las esporas del hongo presentes en el polvo contaminado con heces secas de palomas. La enfermedad puede afectar inicialmente los pulmones y, en casos de mayor gravedad, comprometer el sistema nervioso central, por lo que recomiendan utilizar mascarillas, guantes y otras medidas de protección durante la limpieza de estos residuos.

Actualmente, Verónica busca acceder a una prótesis que le permita recuperar parte de su movilidad y mejorar su calidad de vida. Su caso también ha servido para alertar sobre los riesgos sanitarios asociados a la exposición prolongada a excrementos de aves y la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar infecciones similares.

Verónica Marzano, una mujer de Villa María del Triunfo contó que una labor cotidiana terminó desencadenando una grave complicación de salud. Tras varios años de limpiar excremento de paloma sin medidas de protección, contrajo una infección por hongos que finalmente provocó la amputación de uno de sus dedos del pie.