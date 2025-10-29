14 peruanos varados en Jamaica por huracán Melissa: Cancillería activa asistencia consular

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica como categoría 5 con vientos sostenidos de 295 km/h, provocando una devastación generalizada. Ante este desastre natural la Cancillería informó que activó la asistencia consular para aquellos peruanos afectados.

Cancillería activa asistencia consular

La tarde de este miércoles 29 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores, recurrió a sus canales oficiales para publicar un comunicado en el que indican que "se activó de inmediato los mecanismos de asistencia consular para los ciudadanos peruanos que pudieran afectarse en la zona afectada", en el país centroamericano.

En primera instancia, el despacho que preside Hugo de Zela Martínez señaló que "hasta el momento no se han reportado connacionales heridos o afectados" por esta emergencia suscitada en territorio Jamaiquino.

"El Consulado General del Perú en Panamá, con jurisdicción en Jamaica y la agente consular honoraria en Montego Bay pusieron a disposición de la comunidad peruana canales de contacto y atención, registrando a los connacionales presentes en el área y brindando asistencia primaria", se lee en el escrito.

Además, se revela que se ha identificado a un total de 14 peruanos, quienes no han podido salir de Jamaica debido al cierre del aeropuerto de Montego Bay, que se encuentran en hoteles de la zona.

"Según informaron las autoridades locales, aún no se han restablecido las operaciones aéreas debido a los daños ocasionados por el huracán en el aeropuerto, los vuelos de retorno al Perú podrían reanudarse el 5 de noviembre", enfatiza el comunicado de la Cancillería del Perú.

📄Comunicado de Prensa 019-25: Cancillería activa asistencia consular para peruanos afectados por huracán Melissa en Jamaica.



👉https://t.co/Z10tavrLz3 pic.twitter.com/9qyge0SjBT — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 29, 2025

Huracán Melissa ocasiona estragos en Jamaica

Las autoridades jamaiquinas indicaron el último martes que el huracán Melissa, ha disminuido a categoría 4, horas después de tocar tierra en Jamaica, en el que ha provocado daños hasta en seis hospitales. Y ha dejado carreteras inundadas, postes de luz y árboles caídos.

De acuerdo a videos publicados en redes sociales y medios locales se observa cómo impactaron las fuertes ráfagas de viento en la capital Kingston, en el suereste. Asimismo, en municipios del sur de la isla, que han ocasionado la caída del tendido eléctrico y han generado consecuencias graves en techos de viviendas.

De igual forma, se han reportado inundaciones de carreteras y estragos en centros hospitalarios como el Hospital Infantil Bustamante, en la capital de Jamaica.

En conclusión, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó mediante un comunicado que se activó la asistencia consular para ciudadanos peruanos afectados en Jamaica por huracán Melissa.